Google жестко ограничила расширения браузера Chrome

Команда по безопасности компании Google временно запретила публикацию и обновление любых платных коммерческих расширений в официальном магазине Chrome Web Store.

Решение вызвано резким ростом мошеннических операций, передает портал ZDNet. Ранее в январе пользователи браузера Chrome столкнулись с масштабной волной мошеннических транзакций.



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Ограничение на публикацию и обновление коснулось всех платных расширений, включая расширения, которые требуют оплаты перед установкой, расширения с помесячной оплатой, а также расширений с платным доступом к дополнительным функциям.

При этом существующие коммерческие расширения по-прежнему доступны для загрузки из официального магазина Chrome Web Store, однако новые версии и новые расширения не будут появляться до устранения проблемы.

Отмечается, что Google собирается разработать механизм, который позволит справиться с нарушениями на долговременной и эффективной основе.