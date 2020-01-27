Новосибирские сугробы выросли до ЧС

Фото: © Sibnet.ru
Режим чрезвычайной ситуации ввели в Новосибирске из-за сверхнормативного
количества выпавшего снега, сообщает в понедельник пресс-центр мэрии города.
Решение о ЧС подписал мэр Новосибирска Анатолий Локоть в
связи с выпадением сверхнормативного количества осадков и обильными снегопадами
в декабре 2019 года и январе текущего года.
Планируется, что для уборки снега с дорог и придомовых
территорий привлекут дополнительную технику. Также дополнительная техника будет
введена для уборки и вывоза снега с мест, невозможных для дальнейшего
складирования и уплотнения.