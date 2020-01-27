Новосибирские сугробы выросли до ЧС

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Новосибирске из-за сверхнормативного количества выпавшего снега, сообщает в понедельник пресс-центр мэрии города.

Решение о ЧС подписал мэр Новосибирска Анатолий Локоть в связи с выпадением сверхнормативного количества осадков и обильными снегопадами в декабре 2019 года и январе текущего года.

Планируется, что для уборки снега с дорог и придомовых территорий привлекут дополнительную технику. Также дополнительная техника будет введена для уборки и вывоза снега с мест, невозможных для дальнейшего складирования и уплотнения.