Подсчитано количество россиян в эпицентре заражения коронавирусом

Посольство России в Китае подсчитало количество россиян, которые находятся в провинции Хубэй и ее административном центре Ухане, где произошла вспышка пневмонии из-за нового коронавируса. В эпицентре заражения на сегодня — 140 граждан России.

С россиянами поддерживается постоянный контакт, уточнил пресс-атташе российского посольства в Китае Георгий Егоров. Кроме этого, все 140 человек обеспечены всем необходимым, включая воду и продовольствие.

«Все их просьбы, требования, в том числе в отношении обеспечения продовольствием, водой, посольство России решает совместно с МИД КНР и местными органами власти», — цитирует дипломата ТАСС.

Из-за вспышки коронавируса в Китае умерло уже порядка 80 человек, около 3 тысяч заражены. Подтвержденные случаи заражения обнаружены за пределами Китая — в Австралии, Таиланде, Южной Корее, Непале, Сингапуре, Франции, США. В России случаев заражения коронавирусом пока не выявлено.