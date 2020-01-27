НАВЕРХ

Российские биатлонисты побили антирекорд

Источник:
Sibnet.ru
366 2
Фото: © Союз биатлонистов России

Сборная России по биатлону установила антирекорд — 26 гонок подряд спортсмены не попадают на подиум Кубка мира.

На этапе Кубка мира в Поклюке сборная вновь осталась без медалей и побила собственный антирекорд 2016 года, когда биатлонисты провели 25 гонок без наград. Последний результат — серебро Александра Логинова в гонке преследования на этапе в австрийском Хохфильцене 14 декабря 2019 года.

«Безусловно, последние результаты на КМ вызывают опасения. Все-таки до ЧМ-2020 чуть больше двух недель. Понятно, что первая причина заключается в ошибках подготовки. Но сейчас не стоит посыпать голову пеплом и думать о негативе», — цитируют «Известия» экс-главного тренера сборной России Владимира Барнашова.

«Перспективы взять хотя бы одну медаль — призрачные. Видно, что уровень функциональной подготовки спортсменов очень низкий и наверстать что-то за короткий период времени не получится», — высказался заслуженный тренер России Владимир Аликин.

Чемпионат мира по биатлону пройдет с 13 по 23 февраля в Антхольце (Италия). Точно выступят Логинов, Матвей Елисеев, Кирилл Стрельцов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Никита Поршнев. Седьмой спортсмен пока не определен. Состав женской сборной пока не объявлен.

Еще по теме
Олимпийская чемпионка раскритиковала «физику» сборной по биатлону
Российский биатлонистки снова выступили неудачно
Биатлонистка согласилась пробежать гонку в нижнем белье
Сменившая гражданство биатлонистка сравнила спорт в России с цирком
смотреть все
Спорт #Биатлон
  • Купальник
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
КАРТИНА ДНЯ
•
США начали «финальную битву» за Сирию
•
Пассажирский самолет разбился в Афганистане
•
Эпохе дорогой нефти предрекли конец
•
Полицейским в России установили новые правила
Подробности
•
Китайский «захват»: хроника самого стремительного вируса
•
World of Warplanes вооружила геймеров Ростелекома истребителем Як-3Т
•
«СКИФ»: зачем России самый мощный в мире синхротрон
•
Китайская пневмония: чем опасен новый вирус?
Как это работает
•
Спящая ледышка: куда зимой исчезают лягушки?
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Киберпонедельник: когда пройдет первая распродажа 2020 года?
Истории
Почему хоккейную шайбу замораживают?
15.05.2019 12:08
Скромницы и секс-бомбы: на ком женаты хоккеисты
06.05.2019 16:43
Тортик, чипсы и кокос: что едят фигуристы?
20.03.2019 06:41
Еда и анатомия: почему не удается сесть на шпагат
19.03.2019 23:46
Вокруг спорта
Тайные фото Шумахера выставили на продажу за 1 млн
22.01.2020 14:10
Девушку Квята атаковали вопросами о нем
15.01.2020 15:26
Единственная олимпийская иранская медалистка сбежала из страны
13.01.2020 12:34
WADA запросило у России более $1 млн
04.01.2020 17:13
Девушка дня
Ирина Морозюк: первая женщина-президент ФК в истории Украины
29.10.2019 18:13
Модель пообещала снять всю одежду в случае победы «Челси»
08.10.2019 18:55
Фигура спортсменки из России покорила жюри в Испании
23.09.2019 13:38
Жена украинского футболиста: не понимаю равноправия полов
22.07.2019 19:20
Обсуждение (2)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
США начали «финальную битву» за Сирию
•
Пассажирский самолет разбился в Афганистане
•
Эпохе дорогой нефти предрекли конец
•
Полицейским в России установили новые правила
Подробности
•
Китайский «захват»: хроника самого стремительного вируса
•
World of Warplanes вооружила геймеров Ростелекома истребителем Як-3Т
•
«СКИФ»: зачем России самый мощный в мире синхротрон
•
Китайская пневмония: чем опасен новый вирус?
Сибирь
•
Разрушение ледового городка в Новокузнецке оценили в 200 тыс.
•
Центр техобслуживания БелАЗ запустят в Кузбассе
•
Мать 25-килограммового подростка отказалась лечить ребенка
•
Рост цен на гречку зафиксировали в Бурятии и на Алтае
•
Новосибирск подготовился к коронавирусу
•
Следователи проверят гибель младенца в реанимации на Алтае
Мультимедиа
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Госдума приняла в первом чтении поправки к Конституции
69
Рейтинг доверия Путину показал максимум
64
Коллекторам позволят взыскивать долги по ЖКХ
48
Путин предупредил об опасности двоевластия в России
43
США предрекли исчезновение подводного флота России
37
Топ комментариев

Иркут 69

Они все говорят одно, но делают прямо противоположное....

corrector

"Кандидат богословия.. " - из веры сделали науку, из гомеопатии сделали науку, что дальше ? кандидат...

great_america

Никак не могу понять смысл зачем российское правительство постоянно увеличивает цены и обесценила рубль.Стойкое...

Lava Lava

Вообще-то кто-то обещал что к 2020 году средняя зарплата россиянина будет 2700 долларов в месяц)

Archangel3339

Цитатапотому что рубль является достаточно стабильной валютойМда, стоимость доллара с 35 до 90, а дальше...