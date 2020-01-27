Российские биатлонисты побили антирекорд

Сборная России по биатлону установила антирекорд — 26 гонок подряд спортсмены не попадают на подиум Кубка мира.

На этапе Кубка мира в Поклюке сборная вновь осталась без медалей и побила собственный антирекорд 2016 года, когда биатлонисты провели 25 гонок без наград. Последний результат — серебро Александра Логинова в гонке преследования на этапе в австрийском Хохфильцене 14 декабря 2019 года.

«Безусловно, последние результаты на КМ вызывают опасения. Все-таки до ЧМ-2020 чуть больше двух недель. Понятно, что первая причина заключается в ошибках подготовки. Но сейчас не стоит посыпать голову пеплом и думать о негативе», — цитируют «Известия» экс-главного тренера сборной России Владимира Барнашова.

«Перспективы взять хотя бы одну медаль — призрачные. Видно, что уровень функциональной подготовки спортсменов очень низкий и наверстать что-то за короткий период времени не получится», — высказался заслуженный тренер России Владимир Аликин.

Чемпионат мира по биатлону пройдет с 13 по 23 февраля в Антхольце (Италия). Точно выступят Логинов, Матвей Елисеев, Кирилл Стрельцов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Никита Поршнев. Седьмой спортсмен пока не определен. Состав женской сборной пока не объявлен.