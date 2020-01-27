Пятеро омичей погибли от суррогатного алкоголя

Четыре мужчины и женщина погибли в Омской области после употребления суррогатного алкоголя, в отношении продавца отравы уже возбуждено уголовное дело, сообщает в понедельник пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Массовое отравление алкоголем произошло в селе Покровка. Там местный житель продавал односельчанам технический спирт под видом алкоголя по 100 рублей за поллитра. В итоге пятеро человек скончались — самому молодому погибшему было 28 лет, самой старшей —73 года.

Сейчас в больнице с признаками острого отравления находятся 64-летняя супруга скончавшегося пенсионера, 27-летняя и 38-летняя женщины, а также двое молодых людей.

В отношении продавца суррогатного алкоголя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (хранение и сбыт суррогатной алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть дух и более лиц).

Подозреваемый задержан, в его доме проведены обыски и найдены емкости с остатками алкоголя. Они отправлены на экспертизу. Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.