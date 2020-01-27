Самолет Хабаровск — Москва изменил курс из-за звонка о бомбе на борту

Самолет «Аэрофлота», вылетевший в понедельник днем из Хабаровска в Москву, возвращается в аэропорт вылета после сообщения о заложенном на борту взрывном устройстве, сообщила пресс-служба аэропорта. На борту находятся 272 человека.

«На пульт Росгвардии поступила информация о заложенном взрывном устройстве на рейсе Хабаровск — Москва. Он возвращается обратно», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы.

По данным портала Flightradar24, самолет Airbus A330 авиакомпании «Аэрофлот» подал сигнал тревоги после часа полета на высоте почти 10 тысяч метров над Зейским водохранилищем и начал разворачиваться в сторону аэропорта вылета.

Рейс SU1713 должен был прибыть в Москву в 16.15 мск. На борту находятся 262 пассажира и 10 членов экипажа.