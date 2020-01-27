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Билли Айлиш получила все главные премии «Грэмми»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © billieeilish instagram.com/billieeilish

Молодая американская певица Билли Айлиш забрала все значимые статуэтки премии «Грэмми», обойдя Леди Гагу, Тейлор Свифт и Лану Дель Рей, сообщается на официальном сайте премии.

Айлиш была представлена в шести номинациях, и получила пять статуэток — «Песня года» («Bad Guy»), «Лучший новый исполнитель», «Запись года», «Альбом года» и «Лучший вокальный поп-альбом».

В некоторых номинациях молодая артистка обошла солидных музыкантов. Например, в «Песне года» были представлены композиции «Always Remember Us This Way» Леди Гаги и «Lover» Тейлор Свифт.

62-я ежегодная церемония вручения наград «Грэмми» проходила в «Стэйплс-центре» в Лос-Анджелесе. Награда присуждается по результатам голосования членов национальной академии искусства и науки звукозаписи, в их числе артисты, музыканты, продюсеры, студийные звукоинженеры и другие фигуры из мира звукозаписи. По уровню важности премию «Грэмми» сравнивают с «Оскаром».

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Иркут 69

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skalka136

за эти деньги лучше бушный "японец"...чем больше дорожаёт ваз,тем лучше бушный "японец"...

corrector

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paramedic

Как только верхушка начинает утверждать про стабильность рубля, он рухает.Буквально завтра рухнет.

Archangel3339

Цитатапотому что рубль является достаточно стабильной валютойМда, стоимость доллара с 35 до 90, а дальше...