Билли Айлиш получила все главные премии «Грэмми»

Молодая американская певица Билли Айлиш забрала все значимые статуэтки премии «Грэмми», обойдя Леди Гагу, Тейлор Свифт и Лану Дель Рей, сообщается на официальном сайте премии.

Айлиш была представлена в шести номинациях, и получила пять статуэток — «Песня года» («Bad Guy»), «Лучший новый исполнитель», «Запись года», «Альбом года» и «Лучший вокальный поп-альбом».

В некоторых номинациях молодая артистка обошла солидных музыкантов. Например, в «Песне года» были представлены композиции «Always Remember Us This Way» Леди Гаги и «Lover» Тейлор Свифт.

62-я ежегодная церемония вручения наград «Грэмми» проходила в «Стэйплс-центре» в Лос-Анджелесе. Награда присуждается по результатам голосования членов национальной академии искусства и науки звукозаписи, в их числе артисты, музыканты, продюсеры, студийные звукоинженеры и другие фигуры из мира звукозаписи. По уровню важности премию «Грэмми» сравнивают с «Оскаром».