Новосибирский «Вектор» разработает две вакцины от нового коронавируса

Новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологий «Вектор» разрабатывает экспериментальные вакцины от нового коронавируса 2019-nCoV, вызвавшего вспышку тяжелой пневмонии в Китае, сообщил гендиректор учреждения Ринат Максютов.

«Мы разрабатываем две вакцины, прототипы которых уже в июне должны пройти первые исследования», — цитирует издание «Наука в Сибири» Максютова. Это заявление он сделал во время визита президента РАН Александра Сергеева в Новосибирск.

Максютов добавил, что в «Векторе» уже создано два диагностических набора для нового коронавируса. Они направлены в ряд регионов Российской Федерации.

Вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным госкомитета по здравоохранению КНР, число заболевших превысило 2,8 тысячи человек, 80 пациентов скончались.

По словам первого заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко, вакцину от нового китайского вируса сделать нетрудно, но нужно будет решить вопрос, кого же ею прививать. Сейчас прививку от гриппа ставят детям, пожилым, а также работающим в местах большого скопления людей.