Претендующие на «Оскар» фильмы выйдут в российский прокат

Фильмы «Маленькие женщины» и «1917» выходят в российский прокат, картины уже имеют ряд номинаций «Оскара», в числе которых «Лучший фильм».

Оба фильма стартуют в прокате с 30 января. Фильм «1917» поборется за «Оскар» в девяти номинациях, а «Маленькие женщины» номинированы на премию в пяти категориях.

По сюжету военной драмы «1917», двум юным солдатам поручают смертельно опасную миссию. Они должны пересечь вражескую территорию и доставить секретное сообщение, которое предотвратит неминуемую гибель сотен солдат.

Фильм «Маленькие женщины» повествует о взрослении сестер Марч, живущих в городе Конкорд, штат Массачусетс, во время Гражданской войны, об их первой любви, надеждах и разочарованиях, о формировании их жизненной позиции и начале самостоятельной жизни.