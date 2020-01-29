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Претендующие на «Оскар» фильмы выйдут в российский прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Маленькие женщины»
Фильмы «Маленькие женщины» и «1917» выходят в российский прокат, картины уже имеют ряд номинаций «Оскара», в числе которых «Лучший фильм».

Оба фильма стартуют в прокате с 30 января. Фильм «1917» поборется за «Оскар» в девяти номинациях, а «Маленькие женщины» номинированы на премию в пяти категориях.

По сюжету военной драмы «1917», двум юным солдатам поручают смертельно опасную миссию. Они должны пересечь вражескую территорию и доставить секретное сообщение, которое предотвратит неминуемую гибель сотен солдат.

Фильм «Маленькие женщины» повествует о взрослении сестер Марч, живущих в городе Конкорд, штат Массачусетс, во время Гражданской войны, об их первой любви, надеждах и разочарованиях, о формировании их жизненной позиции и начале самостоятельной жизни.

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