Претендующие на «Оскар» фильмы выйдут в российский прокат

Фото: © кадр из фильма «Маленькие женщины»
Фильмы «Маленькие женщины» и «1917» выходят в российский прокат, картины уже имеют ряд номинаций «Оскара», в числе которых «Лучший фильм».
Оба фильма стартуют в прокате с 30 января. Фильм «1917»
поборется за «Оскар» в девяти номинациях, а «Маленькие женщины» номинированы на
премию в пяти категориях.
По сюжету военной драмы «1917», двум юным солдатам поручают
смертельно опасную миссию. Они должны пересечь вражескую территорию и доставить
секретное сообщение, которое предотвратит неминуемую гибель сотен солдат.
Фильм «Маленькие женщины» повествует о взрослении сестер
Марч, живущих в городе Конкорд, штат Массачусетс, во время Гражданской войны,
об их первой любви, надеждах и разочарованиях, о формировании их жизненной
позиции и начале самостоятельной жизни.
Оба фильма стартуют в прокате с 30 января. Фильм «1917»
поборется за «Оскар» в девяти номинациях, а «Маленькие женщины» номинированы на
премию в пяти категориях.
По сюжету военной драмы «1917», двум юным солдатам поручают
смертельно опасную миссию. Они должны пересечь вражескую территорию и доставить
секретное сообщение, которое предотвратит неминуемую гибель сотен солдат.
Фильм «Маленькие женщины» повествует о взрослении сестер
Марч, живущих в городе Конкорд, штат Массачусетс, во время Гражданской войны,
об их первой любви, надеждах и разочарованиях, о формировании их жизненной
позиции и начале самостоятельной жизни.