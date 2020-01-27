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Красноярский митрополит сравнил пластические операции с проституцией

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Красноярской епархии

Пластические операции — проституция, так как они делаются «в угоду блуду», а также «сумасшествие мужчин и женщин», заявил митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон.

«Смертный грех. Все пластические операции есть проституция. Потому что они делаются для угоды блуда. Это самообман, а может быть даже маленькое, но глубокое сумасшествие и мужчин, и женщин», — высказался Пантелеимон в программе «Слово митрополиту» на телеканале ТВК.

По мнению митрополита, пластические операции можно делать, если человек пострадал после несчастного случая.

«Спортивные травмы, бытовые травмы, ДТП, мало ли человеку надо лицо выровнять — пугает детей. Это врачевание. А все остальное есть то, что я сказал. Настолько человек прекрасен и красив, что нет нужды ни мужчине, ни женщине менять что-то», — сказал он.

Пантелеимон заявил, что «все, что неестественно — это лицо дьявола» и украшать себя следует верой и добрыми делами.

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corrector

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paramedic

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