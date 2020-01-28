Фильм дня: «Последняя любовь на Земле»

Фантастическая мелодрама ставит перед зрителями важный вопрос — что, если весь мир перестанет чувствовать и способно ли человечество выжить без любви?

«Последняя любовь на Земле» режиссера Дэвида Макгрегора повествует об отношениях Майкла и Сьюзен. Их встреча происходит в разгар небывалого бедствия — в разных странах, на каждом континенте люди в самом буквальном смысле лишаются чувств. Сначала герои считают свою связь мимолетной, но на фоне эпидемии становится ясно, что им уже не прожить друг без друга.

Главные роли исполнили Юэн Макгрегор и Ева Грин. События, которые разворачиваются во время хаоса и страха, подчеркивают важность частных отношений. Их любовь, как маленький уголек угасающего костра. Зрителю вселяют надежду, что лишь любовь наполняет жизнь смыслом.

Кинематограф предлагает много трактовок конца света, но «Последняя любовь на Земле» это новый взгляд на завершение существования всего живого. Когда все умирает не из-за разрушения материального, а из-за отсутствия каких-либо чувств и эмоций.

Это очень необычная и сильная трактовка апокалипсиса. Никаких спецэффектов, максимум психологизма. К отличному сюжету прибавляется качественная актерская игра. Фильм получил рейтинг IMDb: 7.10.