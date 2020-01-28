НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Фильм дня: «Последняя любовь на Земле»

Источник:
Sibnet.ru
243 1

Фантастическая мелодрама ставит перед зрителями важный вопрос — что, если весь мир перестанет чувствовать и способно ли человечество выжить без любви?

«Последняя любовь на Земле» режиссера Дэвида Макгрегора повествует об отношениях Майкла и Сьюзен. Их встреча происходит в разгар небывалого бедствия — в разных странах, на каждом континенте люди в самом буквальном смысле лишаются чувств. Сначала герои считают свою связь мимолетной, но на фоне эпидемии становится ясно, что им уже не прожить друг без друга.

Главные роли исполнили Юэн Макгрегор и Ева Грин. События, которые разворачиваются во время хаоса и страха, подчеркивают важность частных отношений. Их любовь, как маленький уголек угасающего костра. Зрителю вселяют надежду, что лишь любовь наполняет жизнь смыслом.

Кинематограф предлагает много трактовок конца света, но «Последняя любовь на Земле» это новый взгляд на завершение существования всего живого. Когда все умирает не из-за разрушения материального, а из-за отсутствия каких-либо чувств и эмоций.

Это очень необычная и сильная трактовка апокалипсиса. Никаких спецэффектов, максимум психологизма. К отличному сюжету прибавляется качественная актерская игра. Фильм получил рейтинг IMDb: 7.10.



Еще по теме
Появился кандидат на роль Росомахи
Броневик из «Полицейского с Рублевки» оценили в 5,5 млн руб.
«Текст» с Петровым признали лучшим российским фильмом
Фильм дня: «Мальчик в полосатой пижаме»
смотреть все
Культгид #Фильм дня #Кинематограф
КАРТИНА ДНЯ
•
Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны
•
Эксперты предупредили о скачке цен на молоко и мясо
•
Рассчитана прибавка к пенсии по новой схеме
•
Число жертв китайского коронавируса превысило 100 человек
Как это работает
•
Спящая ледышка: куда зимой исчезают лягушки?
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Киберпонедельник: когда пройдет первая распродажа 2020 года?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Грязная мгла над Читой увеличила спрос на биотопливо
Сибирь 28.01.2020 12:45
Рожденной и брошенной в подъезде девочке из Томска дали имя
Сибирь 28.01.2020 12:05
Медики заявили об отсутствии коронавируса в Бурятии и Забайкалье
Сибирь 28.01.2020 11:37
Водитель Porsche Cayenne сбил подростка в Новосибирске и скрылся
Сибирь 28.01.2020 11:05
Самое популярное
Озвучен правильный способ стирать джинсы
12185
Определен источник нового коронавируса из Китая
10574
Раскрыты характеристики бюджетной версии Xiaomi Mi 10
5195
Смертельный китайский вирус предсказывала Ванга
4886
Обсуждение (1)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны
•
Эксперты предупредили о скачке цен на молоко и мясо
•
Рассчитана прибавка к пенсии по новой схеме
•
Число жертв китайского коронавируса превысило 100 человек
Как это работает
•
Спящая ледышка: куда зимой исчезают лягушки?
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Киберпонедельник: когда пройдет первая распродажа 2020 года?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
•
Попробуй новое ТВ: раздача бесплатного Wink продолжается
•
Аванс или кредит: как понять счета Ростелекома
•
Игры и HD: зачем быстрый интернет в обычной квартире?
Sibnet.Ru
Топ комментариев

scorpion2777

США открыто поддерживают террористов, ну кто бы сомневался, чего ещё ждать от бандитского государства

Uynachalnica

К концу жизни хронические заболевания начинают наблюдаться у всех. И у тех, кто спортом занимается, и...

corrector

будешь откладывать 6% дохода 30 лет, а они за 30 лет еще 10 пенсионных реформ устроят, 15 замораживаний,...

corrector

"в аптеках предлагается создать запас противовирусных препаратов для экстренной профилактики и лечения.."...

m23.1

провайдеры удавятся от жадности