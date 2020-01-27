Прокуратура приступила к изучению дела «вора в законе» из Забайкалья

Прокуратура Забайкальского края изучает дело «вора в законе» Георгия Углавы, известного в криминальном мире под прозвищем Тахи. Он и 10 его подельников обвиняются в причастности к 164 преступлениям, решение по делу (передавать в суд или нет) прокуратура может принять уже в феврале, сообщил Sibnet.ru старший помощник прокурора края Евгений Синельников.

«Уголовное дело находится на стадии изучения. Ориентировочно в феврале планируется принять решение», — прокомментировал Синельников.

В январе МВД направило дело в прокуратуру для дальнейшей передачи в суд. Углаву обвиняют в преступлении, предусмотренного частью 4 статьи 210 УК РФ (организацию преступного сообщества лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии), то есть за статус «вора в законе». Это будет первое дело с подобным обвинением, отправленное в суд в России.

По данным МВД, на протяжении десятилетия под покровительством Тахи в регионе совершались вымогательства, грабежи, разбойные нападения, кражи в особо крупном размере. Практически в каждом районе действовали возглавляемые им преступные группы.

Они занимались хищениями автомашин, а затем их возвратом за выкуп, вымогательствами денежных средств и имущества. В одном из случаев под угрозой применения насилия обвиняемые требовали у читинских предпринимателей имущество стоимостью 17 миллионов рублей. Потерпевшие были вынуждены передать злоумышленникам квартиру и дорогостоящие земельные участки.

Углаву задержали в Москве читинские оперативники в начале 2015 года. В это же время в Чите и районах Забайкальского края сотрудники межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска регионального УМВД задержали 10 членов его преступного сообщества, в том числе, так называемых «смотрящих» за районами края и Читой. Все они были арестованы.