НАВЕРХ

Немецкий чиновник возмутился триумфом российских фигуристок на ЧЕ

Источник:
Sibnet.ru
474 0
Фото: © Федерация фигурного катания на коньках России

Спортивный директор Федерации фигурного катания Германии Удо Дёнсдорф раскритиковал российских спортсменок, занявших весь пьедестал в женском одиночном катании. По его мнению, это тормозит развитие. 

На завершившемся в Граце чемпионате Европы Алена Косторная завоевала золото, Анна Щербакова — серебро, а Александра Трусова — бронзу. Немецкая фигуристка Николь Шотт расположилась на 13 месте.

«Для меня это слишком по-детски. Я не думаю, что это так хорошо для спорта», — цитирует Дёнсдорфа газета Sueddeutsche Zeitung.

По его мнению дальнейшая карьера фигуристок, которым сейчас 15 и 16 лет, под вопросом. Чиновник вспомнил пример олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которая в 17 лет приостановила карьеру.

Дёнсдорф заявил, что в российском фигурном катании работает «фабрика по производству спортсменов». «Спорт живет за счет конкуренции. Поэтому развитие не очень хорошее», — высказался он.

На чемпионате Европы российские фигуристы завоевали 10 из 12 медалей, в том числе четыре золота, чего не было с 2006 года.

Еще по теме
Синицина и Кацалапов завоевали золото ЧЕ в танцах на льду
Россиянки заняли весь пьедестал на ЧЕ по фигурному катанию
Фигурист Алиев впервые стал чемпионом Европы
Российские пары захватили лидерство на ЧЕ по фигурному катанию
смотреть все
Спорт #Зимние виды
  • Купальник
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
КАРТИНА ДНЯ
•
Самолет Хабаровск — Москва изменил курс из-за звонка о бомбе на борту
•
Подсчитано количество россиян в эпицентре заражения коронавирусом
•
Россияне озвучили желаемую зарплату
•
Депутаты обдумают серьезные штрафы за скрученный пробег авто
Подробности
•
World of Warplanes вооружила геймеров Ростелекома истребителем Як-3Т
•
«СКИФ»: зачем России самый мощный в мире синхротрон
•
Китайская пневмония: чем опасен новый вирус?
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
Как это работает
•
Спящая ледышка: куда зимой исчезают лягушки?
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Киберпонедельник: когда пройдет первая распродажа 2020 года?
Истории
Почему хоккейную шайбу замораживают?
15.05.2019 12:08
Скромницы и секс-бомбы: на ком женаты хоккеисты
06.05.2019 16:43
Тортик, чипсы и кокос: что едят фигуристы?
20.03.2019 06:41
Еда и анатомия: почему не удается сесть на шпагат
19.03.2019 23:46
Вокруг спорта
Тайные фото Шумахера выставили на продажу за 1 млн
22.01.2020 14:10
Девушку Квята атаковали вопросами о нем
15.01.2020 15:26
Единственная олимпийская иранская медалистка сбежала из страны
13.01.2020 12:34
WADA запросило у России более $1 млн
04.01.2020 17:13
Девушка дня
Ирина Морозюк: первая женщина-президент ФК в истории Украины
29.10.2019 18:13
Модель пообещала снять всю одежду в случае победы «Челси»
08.10.2019 18:55
Фигура спортсменки из России покорила жюри в Испании
23.09.2019 13:38
Жена украинского футболиста: не понимаю равноправия полов
22.07.2019 19:20
Обсуждение (0)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Самолет Хабаровск — Москва изменил курс из-за звонка о бомбе на борту
•
Подсчитано количество россиян в эпицентре заражения коронавирусом
•
Россияне озвучили желаемую зарплату
•
Депутаты обдумают серьезные штрафы за скрученный пробег авто
Подробности
•
World of Warplanes вооружила геймеров Ростелекома истребителем Як-3Т
•
«СКИФ»: зачем России самый мощный в мире синхротрон
•
Китайская пневмония: чем опасен новый вирус?
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
Сибирь
•
Пятеро омичей погибли от суррогатного алкоголя
•
Умеренные морозы установятся в Восточной Сибири
•
Новосибирский «Вектор» разработает две вакцины от нового коронавируса
•
Опасная погода ждет новосибирцев
•
Красноярский митрополит сравнил пластические операции с проституцией
•
Прокуратура приступила к изучению дела «вора в законе» из Забайкалья
Мультимедиа
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Госдума приняла в первом чтении поправки к Конституции
69
Рейтинг доверия Путину показал максимум
64
Коллекторам позволят взыскивать долги по ЖКХ
48
Путин предупредил об опасности двоевластия в России
43
США предрекли исчезновение подводного флота России
37
Топ комментариев

Иркут 69

Они все говорят одно, но делают прямо противоположное....

skalka136

за эти деньги лучше бушный "японец"...чем больше дорожаёт ваз,тем лучше бушный "японец"...

corrector

"Кандидат богословия.. " - из веры сделали науку, из гомеопатии сделали науку, что дальше ? кандидат...

paramedic

Как только верхушка начинает утверждать про стабильность рубля, он рухает.Буквально завтра рухнет.

Archangel3339

Цитатапотому что рубль является достаточно стабильной валютойМда, стоимость доллара с 35 до 90, а дальше...