Немецкий чиновник возмутился триумфом российских фигуристок на ЧЕ

Спортивный директор Федерации фигурного катания Германии Удо Дёнсдорф раскритиковал российских спортсменок, занявших весь пьедестал в женском одиночном катании. По его мнению, это тормозит развитие.

На завершившемся в Граце чемпионате Европы Алена Косторная завоевала золото, Анна Щербакова — серебро, а Александра Трусова — бронзу. Немецкая фигуристка Николь Шотт расположилась на 13 месте.

«Для меня это слишком по-детски. Я не думаю, что это так хорошо для спорта», — цитирует Дёнсдорфа газета Sueddeutsche Zeitung.

По его мнению дальнейшая карьера фигуристок, которым сейчас 15 и 16 лет, под вопросом. Чиновник вспомнил пример олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которая в 17 лет приостановила карьеру.

Дёнсдорф заявил, что в российском фигурном катании работает «фабрика по производству спортсменов». «Спорт живет за счет конкуренции. Поэтому развитие не очень хорошее», — высказался он.

На чемпионате Европы российские фигуристы завоевали 10 из 12 медалей, в том числе четыре золота, чего не было с 2006 года.