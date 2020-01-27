Депутаты обдумают серьезные штрафы за скрученный пробег авто

Введение штрафов до 1 миллиона рублей за скрутку пробега у подержанных автомобилей собираются обсудить в Госдуме, сообщила ассоциация «Российские автомобильные дилеры».

Необходимо наказывать автовладельцев, скручивающих пробег, суммой в 300 тысяч рублей, а юридические лица штрафовать на 1 миллион рублей, цитируют «Известия» предложение РОАД. Инициативу обсудят в комитете по транспорту и строительству Госдумы.

Замглавы комитета по транспорту и строительству Госдумы Александр Старовойтов предложил более суровое наказание — вплоть до уголовного.

По оценкам РОАД, в стране от 10 до 30% автомобилей из общего автопарка в 50 миллионов имеют скорректированные данные по километражу.

Глава организации Олег Мосеев считает, что борьбу с подтасовкой пройденного количества километров у автомобиля нужно начинать с бизнесменов, предоставляющих такие услуги. Ввести ответственность для собственников машин пока нереально.

«Чаще всего скрученный пробег наблюдается у Peugeot — до 45% подержанных машин, Chrysler — до 40% и модели Toyota Venza — до 35%. У Lada, Mitsubishi, Chevrolet, Suzuki, Renault и Ford откорректирован пробег у каждого пятого автомобиля», — рассказал директор департамента продаж автомобилей с пробегом «АвтоСпецЦентра» Владимир Желобов.