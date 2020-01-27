Власти Забайкалья перекрыли границу для китайских туристов

Режим повышенной готовности ввели на территории Забайкальского края по распоряжению губернатора Александра Осипова из-за эпидемии коронавируса в соседнем Китае. ФСБ и Роспотребнадзор усилили пропускной контроль через границу, въезд китайским туристам запрещен, сообщила пресс-служба краевого правительства.

Согласно информации управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю, случаи подозрения на заражение коронавирусом в регионе не зафиксированы. Но с прошлой недели ведомство совместно с пограничным управлением ФСБ России усилило санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу.

Все приграничные пункты пропуска оснащены тепловизорами, сообщил заместитель председателя Правительства Забайкальского края Михаил Чуркин. Режим повышенной готовности при прохождении границы отработан пограничниками, сотрудниками таможенной службы и Роспотребнадзора.

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Правительство Забайкальского края направило официальное обращение властям автономного района Внутренняя Монголия, на территории которого находится приграничный город Маньчжурия, и провинции Хэйлунцзян с рекомендацией усиления контроля с китайской стороны на границе.

Из-за празднования Нового года в Китае пассажиропоток упал в 15 раз, принято решение о приостановлении работы пунктов пропуска для туристов до 31 января 2020 года. Пропускаться будет грузовой транспорт и граждане в рамках деловых поездок.

Министерству здравоохранения Забайкальского края поручено провести разъяснительную работу с населением по профилактике коронавируса, а также провести обучающие мероприятия с медицинскими работниками муниципальных образований региона по диагностике, лечению и проведению противоэпидемиологических мероприятий при коронавирусе.