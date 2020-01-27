НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Новый наставник появится в детском «Голосе»

Источник:
Sibnet.ru
124 0
Фото: © gagara1987 instagram.com/gagara1987

Первый канал объявил наставников седьмого сезона шоу «Голос.Дети», в состав жюри двое «старичков» и одна дебютантка.

«Наставниками седьмого сезона шоу «Голос.Дети» стали Полина Гагарина, Баста и Валерий Меладзе», — говорится в сообщении телеканала.

Все наставники уже выступали в качестве членов жюри детского проекта, для Гагариной судейство юных музыкантов будет первым опытом. Ранее она была наставницей взрослого «Голоса».

Гагарина уже рассказала о съемках на телепроекте. «Первый день меня просто покорил! Я так хочу, чтобы вы поскорее увидели этих ангелов! Моё сердце выскакивало каждый раз и каждый раз, когда дети выбирали меня я ощущала невероятную гордость и благодарность за доверие», — написала она в Instagram.

Шестой сезон «Голос.Дети» завершился скандалом. Победу присудили дочери певицы Алсу Микеле Абрамовой, но потом выяснилось, что голоса были накручены. Первый канал переснял финал, где присудил победу всем финалистам проекта.Читать подробнее >>

Дата выхода седьмого сезона шоу «Голос. Дети» пока неизвестна. Шоу начинается с этапа слепых прослушиваний, когда исполнитель поет, а наставники должны оценить выступления сидя спиной к музыканту.

Еще по теме
Актриса Толкалина снялась обнаженной назло подписчикам
Брэд Питт стал «любовником» Ди Каприо
Россиянка стала новой «Миссис Вселенная»
Новосибирец выставил на продажу эксклюзивное фото Бузовой за 100 тыс.
смотреть все
Культгид #Мир ТВ #Шоу-бизнес #Музыка
КАРТИНА ДНЯ
•
Китайский коронавирус ускорился
•
Песков рассказал о карт-бланше Мишустину после его назначения
•
Депутаты обдумают серьезные штрафы за скрученный пробег авто
•
Скончался церковный диссидент Всеволод Чаплин
Как это работает
•
Спящая ледышка: куда зимой исчезают лягушки?
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Киберпонедельник: когда пройдет первая распродажа 2020 года?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Власти Забайкалья перекрыли границу для китайских туристов
Сибирь 27.01.2020 10:16
Силовики ворвались в детскую порностудию в Красноярске. ВИДЕО
Сибирь 27.01.2020 09:18
Грунтовые воды затопили подвалы в тувинском Чадаане
Сибирь 27.01.2020 08:40
Подозреваемого в убийстве трех человек задержали в Усть-Илимске
Сибирь 26.01.2020 13:16
Самое популярное
Определен источник нового коронавируса из Китая
10042
Microsoft подарила пользователям Windows 7 «прощальный баг»
9611
Озвучен правильный способ стирать джинсы
8253
Врачи опровергли возможность отцовства 10-летнего красноярца
7175
Обсуждение (0)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Китайский коронавирус ускорился
•
Песков рассказал о карт-бланше Мишустину после его назначения
•
Депутаты обдумают серьезные штрафы за скрученный пробег авто
•
Скончался церковный диссидент Всеволод Чаплин
Подробности
•
World of Warplanes вооружила геймеров Ростелекома истребителем Як-3Т
•
«СКИФ»: зачем России самый мощный в мире синхротрон
•
Китайская пневмония: чем опасен новый вирус?
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
Сибирь
•
Власти Забайкалья перекрыли границу для китайских туристов
•
Силовики ворвались в детскую порностудию в Красноярске. ВИДЕО
•
Грунтовые воды затопили подвалы в тувинском Чадаане
•
Подозреваемого в убийстве трех человек задержали в Усть-Илимске
•
Горнолыжный курорт построят возле Байкала
•
Первую зарядную станцию для электромобилей открыли в Красноярске
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Госдума приняла в первом чтении поправки к Конституции
69
Рейтинг доверия Путину показал максимум
64
Коллекторам позволят взыскивать долги по ЖКХ
48
Путин предупредил об опасности двоевластия в России
43
США предрекли исчезновение подводного флота России
37
Топ комментариев

Иркут 69

Они все говорят одно, но делают прямо противоположное....

paramedic

Как только верхушка начинает утверждать про стабильность рубля, он рухает.Буквально завтра рухнет.

skalka136

за эти деньги лучше бушный "японец"...чем больше дорожаёт ваз,тем лучше бушный "японец"...

Archangel3339

Цитатапотому что рубль является достаточно стабильной валютойМда, стоимость доллара с 35 до 90, а дальше...

WSG0600-164-164

Не кого либо с улицы а строго отобрал по кошельку, каждый миллиардер, как и он сам.