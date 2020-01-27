Новый наставник появится в детском «Голосе»

Первый канал объявил наставников седьмого сезона шоу «Голос.Дети», в состав жюри двое «старичков» и одна дебютантка.

«Наставниками седьмого сезона шоу «Голос.Дети» стали Полина Гагарина, Баста и Валерий Меладзе», — говорится в сообщении телеканала.

Все наставники уже выступали в качестве членов жюри детского проекта, для Гагариной судейство юных музыкантов будет первым опытом. Ранее она была наставницей взрослого «Голоса».

Гагарина уже рассказала о съемках на телепроекте. «Первый день меня просто покорил! Я так хочу, чтобы вы поскорее увидели этих ангелов! Моё сердце выскакивало каждый раз и каждый раз, когда дети выбирали меня я ощущала невероятную гордость и благодарность за доверие», — написала она в Instagram.

Шестой сезон «Голос.Дети» завершился скандалом. Победу присудили дочери певицы Алсу Микеле Абрамовой, но потом выяснилось, что голоса были накручены. Первый канал переснял финал, где присудил победу всем финалистам проекта.Читать подробнее >>

Дата выхода седьмого сезона шоу «Голос. Дети» пока неизвестна. Шоу начинается с этапа слепых прослушиваний, когда исполнитель поет, а наставники должны оценить выступления сидя спиной к музыканту.