Силовики ворвались в детскую порностудию в Красноярске. ВИДЕО

Силовики ворвались в квартиру, где снимали порно с участием 15-летних девочек, и задержали подозреваемых, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю. Местные СМИ называют одним из фигурантов дела учредителя центра адаптации и реабилитации «Енисей».

Полицейские установили, что с сентября по октябрь 2019 года 38-летний красноярец в своей и арендованной квартирах, используя фото- и видео аппаратуру, снимал порно, в том числе с 16-летней девушкой. Подозреваемый был задержан.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Полицейские определили десять девушек, которые принимали участие в съемках порно, в том числе несовершеннолетние.

Оперативники установили, что в декабре прошлого года другой мужчина в этой же квартире вступил в половую связь с 15-летней. Злоумышленник также задержан. По решению суда подозреваемые заключены под стражу сроком на два месяца.

По данным телеграм-канала «Борус», один из фигурантов — директор по развитию центра реабилитации и социальной адаптации «Енисей» Антон Мишин. Этот центр недавно получил новый грант на 800 тысяч рублей на работу с зависимыми от алкоголя и наркотиков.

«Он является основателем центра, и мы все знаем его как исключительно положительного человека. Последние новости никак не могу прокомментировать, а противоречивую информацию давать бы не хотелось. Телефон у нас сейчас разрывается от подобных вопросов, но, несмотря на все, мы работаем и выполняем все обязательства», — цитирует НГС.24 директора реабилитационного центра «Енисей» Александра Назарова.

Весь контент на странице Мишина на Facebook заблокирован, но пользователи все равно оставляют под ним обвинительные комментарии, вроде того, что он будет чаевничать на зоне. Под текстом на странице Мишина «Чужих детей не бывает!», пользователи пишут: «Как тонко пошутил».