«Текст» с Петровым признали лучшим российским фильмом

Драма «Текст» режиссера Клима Шипенко получила российскую премию «Золотой орел» в номинации «Лучший фильм», а исполнитель главной роли Александр Петров стал по версии премии лучшим актером.

«Текст» боролся за победу в шести номинациях, отмечалась режиссёрская работа, лучшие актеры первого и второго планов, монтаж и музыка в фильме. В итоге драма Клима Шипенко победила в четырех важных номинациях — «Лучший фильм», «Лучшая мужская роль» (Александр Петров), «Лучшая мужская роль второго плана» (Иван Янковский), «Лучший монтаж».

За звание лучшего фильма боролись также картины «Бык», «Дылда» (была номинирована на «Оскар»), «Одесса» и «Т-34». Александр Петров в «Золотом орле» был дважды представлен в номинации «Лучшая мужская роль» — за фильмы «Текст» и Т-34». Но признание получил именно за роль Ильи Горюнова.

Фильм «Текст» снят по одноименному роману Дмитрия Глуховского. По сюжету, к студенту Горюнову, который недавно вышел из заключения, попадает в руки телефон обидчика. Он начинает жить чужой жизнью. Фильм стал в какой-то степени скандальным из-за откровенных сексуальных сцен в исполнении актрисы Кристины Асмус. Зрители обвинили ее в публичной измене мужу Гарику Харламову.