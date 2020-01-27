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«Текст» с Петровым признали лучшим российским фильмом

Источник:
Sibnet.ru
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Драма «Текст» режиссера Клима Шипенко получила российскую премию «Золотой орел» в номинации «Лучший фильм», а исполнитель главной роли Александр Петров стал по версии премии лучшим актером.

«Текст» боролся за победу в шести номинациях, отмечалась режиссёрская работа, лучшие актеры первого и второго планов, монтаж и музыка в фильме. В итоге драма Клима Шипенко победила в четырех важных номинациях — «Лучший фильм», «Лучшая мужская роль» (Александр Петров), «Лучшая мужская роль второго плана» (Иван Янковский), «Лучший монтаж».

За звание лучшего фильма боролись также картины «Бык», «Дылда» (была номинирована на «Оскар»), «Одесса» и «Т-34». Александр Петров в «Золотом орле» был дважды представлен в номинации «Лучшая мужская роль» — за фильмы «Текст» и Т-34». Но признание получил именно за роль Ильи Горюнова.

Фильм «Текст» снят по одноименному роману Дмитрия Глуховского. По сюжету, к студенту Горюнову, который недавно вышел из заключения, попадает в руки телефон обидчика. Он начинает жить чужой жизнью. Фильм стал в какой-то степени скандальным из-за откровенных сексуальных сцен в исполнении актрисы Кристины Асмус. Зрители обвинили ее в публичной измене мужу Гарику Харламову.


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Иркут 69

Они все говорят одно, но делают прямо противоположное....

paramedic

Как только верхушка начинает утверждать про стабильность рубля, он рухает.Буквально завтра рухнет.

skalka136

за эти деньги лучше бушный "японец"...чем больше дорожаёт ваз,тем лучше бушный "японец"...

Archangel3339

Цитатапотому что рубль является достаточно стабильной валютойМда, стоимость доллара с 35 до 90, а дальше...

WSG0600-164-164

Не кого либо с улицы а строго отобрал по кошельку, каждый миллиардер, как и он сам.