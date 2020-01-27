Грунтовые воды затопили подвалы в тувинском Чадаане

Дома и участки в городе Чадаан подтоплены из-за выхода подземных грунтовых вод, сообщил на странице «ВКонтакте» глава Тувы Шолбан Кара-оол.

«Поставил задачу перед своим заместителем О.О. Бады взять на контроль ситуацию с подтоплением 24 домов по улице Водхозная города Чадаана. Они расположены у местного ручья, где раньше было управление оросительных систем. В этом году там поднялись грунтовые воды и заполнили подвалы людей», — написал глава Республики.

В воскресенье оставались подтоплены один частный дом и 23 приусадебных участка, по данным ГУ МЧС России по Республике Тыва. Рабочие подсыпали 180 тонн грунта.

«Проводятся инженерные работы по созданию дополнительного водоотводного канала в виде траншеи длиной 70 метров и траншеи длиной 30 метров по улице Водхозная. После создания траншеи планируется стабилизация обстановки», — говорится в сообщении МЧС.