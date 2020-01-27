НАВЕРХ

Fortnite сменит игровой движок

Источник:
Sibnet.ru
184 0
Фото: ©epicgames.com

Epic Games на официальном сайте Fortnite рассказали о предстоящем февральском обновлении. Игроков ожидает смена игрового движка, новые герои и еще много контента, но пока это держат в секрете.

Обновление 11.50 ожидается в начале февраля, именно с него игру начнут переводить на новый игровой движок Chaos — обновленная система физики Unreal Engine. 

«Сейчас перед нами стоит задача сохранить привычный облик игры, данный переход не обойдётся без трудностей, поэтому мы набрали небольшую группу игроков для тестирования. Мы будем внимательно отслеживать отзывы и с течением времени вносить поправки», - говорится в сообщении от разработчиков.

После обновления, 20 февраля, в игре стартует второй сезон второй главы, в котором игроков, по словам разработчиков, ждут новые персонажи и множество дополнительного контента. 

Уже есть основания судить, что новыми персонажами могут стать героини фильма «Хищные птицы», который выходит в прокат 6 февраля - в официальном Twitter Fortnite под видео с актрисами из фильма опубликована запись «Увидимся скоро, Харли».


Также разработчики сообщили, что до завершения текущего сезона в Fortnite будут проведены ещё несколько бонусных испытаний и новое двухнедельное событие.

Еще по теме
World of Warplanes вооружила геймеров Ростелекома истребителем Як-3Т
Ростелеком дарит скоростной интернет и игровые бонусы
Pandemic Express можно получить бесплатно в Steam
Ubisoft постарается сделать игры разнообразнее
смотреть все
Спорт #Киберспорт #Экшены
  • Купальник
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
КАРТИНА ДНЯ
•
Китайский коронавирус ускорился
•
Песков рассказал о карт-бланше Мишустину после его назначения
•
Депутаты обдумают серьезные штрафы за скрученный пробег авто
•
Скончался церковный диссидент Всеволод Чаплин
Подробности
•
World of Warplanes вооружила геймеров Ростелекома истребителем Як-3Т
•
«СКИФ»: зачем России самый мощный в мире синхротрон
•
Китайская пневмония: чем опасен новый вирус?
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
Как это работает
•
Спящая ледышка: куда зимой исчезают лягушки?
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Киберпонедельник: когда пройдет первая распродажа 2020 года?
Истории
Почему хоккейную шайбу замораживают?
15.05.2019 12:08
Скромницы и секс-бомбы: на ком женаты хоккеисты
06.05.2019 16:43
Тортик, чипсы и кокос: что едят фигуристы?
20.03.2019 06:41
Еда и анатомия: почему не удается сесть на шпагат
19.03.2019 23:46
Вокруг спорта
Тайные фото Шумахера выставили на продажу за 1 млн
22.01.2020 14:10
Девушку Квята атаковали вопросами о нем
15.01.2020 15:26
Единственная олимпийская иранская медалистка сбежала из страны
13.01.2020 12:34
WADA запросило у России более $1 млн
04.01.2020 17:13
Девушка дня
Ирина Морозюк: первая женщина-президент ФК в истории Украины
29.10.2019 18:13
Модель пообещала снять всю одежду в случае победы «Челси»
08.10.2019 18:55
Фигура спортсменки из России покорила жюри в Испании
23.09.2019 13:38
Жена украинского футболиста: не понимаю равноправия полов
22.07.2019 19:20
Обсуждение (0)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Китайский коронавирус ускорился
•
Песков рассказал о карт-бланше Мишустину после его назначения
•
Депутаты обдумают серьезные штрафы за скрученный пробег авто
•
Скончался церковный диссидент Всеволод Чаплин
Подробности
•
World of Warplanes вооружила геймеров Ростелекома истребителем Як-3Т
•
«СКИФ»: зачем России самый мощный в мире синхротрон
•
Китайская пневмония: чем опасен новый вирус?
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
Сибирь
•
Власти Забайкалья перекрыли границу для китайских туристов
•
Силовики ворвались в детскую порностудию в Красноярске. ВИДЕО
•
Грунтовые воды затопили подвалы в тувинском Чадаане
•
Подозреваемого в убийстве трех человек задержали в Усть-Илимске
•
Горнолыжный курорт построят возле Байкала
•
Первую зарядную станцию для электромобилей открыли в Красноярске
Мультимедиа
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Госдума приняла в первом чтении поправки к Конституции
69
Рейтинг доверия Путину показал максимум
64
Коллекторам позволят взыскивать долги по ЖКХ
48
Путин предупредил об опасности двоевластия в России
43
США предрекли исчезновение подводного флота России
37
Топ комментариев

Иркут 69

Они все говорят одно, но делают прямо противоположное....

paramedic

Как только верхушка начинает утверждать про стабильность рубля, он рухает.Буквально завтра рухнет.

skalka136

за эти деньги лучше бушный "японец"...чем больше дорожаёт ваз,тем лучше бушный "японец"...

Archangel3339

Цитатапотому что рубль является достаточно стабильной валютойМда, стоимость доллара с 35 до 90, а дальше...

WSG0600-164-164

Не кого либо с улицы а строго отобрал по кошельку, каждый миллиардер, как и он сам.