Fortnite сменит игровой движок

Epic Games на официальном сайте Fortnite рассказали о предстоящем февральском обновлении. Игроков ожидает смена игрового движка, новые герои и еще много контента, но пока это держат в секрете.

Обновление 11.50 ожидается в начале февраля, именно с него игру начнут переводить на новый игровой движок Chaos — обновленная система физики Unreal Engine.

«Сейчас перед нами стоит задача сохранить привычный облик игры, данный переход не обойдётся без трудностей, поэтому мы набрали небольшую группу игроков для тестирования. Мы будем внимательно отслеживать отзывы и с течением времени вносить поправки», - говорится в сообщении от разработчиков.

После обновления, 20 февраля, в игре стартует второй сезон второй главы, в котором игроков, по словам разработчиков, ждут новые персонажи и множество дополнительного контента.

Уже есть основания судить, что новыми персонажами могут стать героини фильма «Хищные птицы», который выходит в прокат 6 февраля - в официальном Twitter Fortnite под видео с актрисами из фильма опубликована запись «Увидимся скоро, Харли».

See you soon Harley! — Fortnite (@FortniteGame) 24 января 2020 г.

Также разработчики сообщили, что до завершения текущего сезона в Fortnite будут проведены ещё несколько бонусных испытаний и новое двухнедельное событие.