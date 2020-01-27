Россия отметит день снятия блокады Ленинграда

Памятные мероприятия пройдут по всей России 27 января в честь 76-й годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Так, в Санкт-Петербурге состоятся возложения цветов к мемориалам, выставки на Дворцовой площади и других площадках, концерт для ветеранов войны и салют от стен Петропавловской крепости, сообщает пресс-служба администрации главы города.

Памятные церемонии пройдут также на Пискаревском мемориальном кладбище и других мемориалах, где захоронены погибшие в годы Великой Отечественной войны. В центре города организуют выставку военной техники.

Состоится всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб», которая призвана сохранить историческую память о подвиге ленинградцев. Ключевой символ акции — кусочек хлеба весом 125 граммов, такой была ежедневная минимальная норма во время блокады.

Блокада Ленинграда, продолжавшаяся 872 дня, унесла жизни сотен тысяч жителей города — историки считают, что потери могут составлять до 1,5 миллионов человек. Битва за Ленинград стала одним из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны

С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая — операция «Искра» в январе 1943 года. Полностью снять блокаду Советской армии удалось лишь 27 января 1944 года.