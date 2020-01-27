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Россия отметит день снятия блокады Ленинграда

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © John Erickson

Памятные мероприятия пройдут по всей России 27 января в честь 76-й годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Так, в Санкт-Петербурге состоятся возложения цветов к мемориалам, выставки на Дворцовой площади и других площадках, концерт для ветеранов войны и салют от стен Петропавловской крепости, сообщает пресс-служба администрации главы города.

Памятные церемонии пройдут также на Пискаревском мемориальном кладбище и других мемориалах, где захоронены погибшие в годы Великой Отечественной войны. В центре города организуют выставку военной техники.

Состоится всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб», которая призвана сохранить историческую память о подвиге ленинградцев. Ключевой символ акции — кусочек хлеба весом 125 граммов, такой была ежедневная минимальная норма во время блокады.

Блокада Ленинграда, продолжавшаяся 872 дня, унесла жизни сотен тысяч жителей города — историки считают, что потери могут составлять до 1,5 миллионов человек. Битва за Ленинград стала одним из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны

С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая — операция «Искра» в январе 1943 года. Полностью снять блокаду Советской армии удалось лишь 27 января 1944 года.

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Иркут 69

Они все говорят одно, но делают прямо противоположное....

paramedic

Как только верхушка начинает утверждать про стабильность рубля, он рухает.Буквально завтра рухнет.

skalka136

за эти деньги лучше бушный "японец"...чем больше дорожаёт ваз,тем лучше бушный "японец"...

Archangel3339

Цитатапотому что рубль является достаточно стабильной валютойМда, стоимость доллара с 35 до 90, а дальше...

WSG0600-164-164

Не кого либо с улицы а строго отобрал по кошельку, каждый миллиардер, как и он сам.