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Российские магазины начали распродажу «Киберпонедельник»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Tai-Jan Huang

Распродажа «Киберпонедельник» стартовала в России, акция стала первым мероприятием с крупными скидками в 2020 году.

Скидки будут действовать целых три дня. На официальном сайте акции указывается, что время распродажи завершится 29 января в 23.59. В этом году в распродаже традиционно примут участие крупнейшие ретейлеры электроники и бытовой техники.

В частности, скидки уже пообещали «Эльдорадо», «Связной», «Ситилинк», Onlinetrade, MediaMarkt, Huawei, Nokia, а также множество других крупных торговых сетей и компаний. В отдельных случаях продавцы могут снизить цены на 90%, однако в основном они составят 10-20%.

«Киберпонедельник» пройдет под контролем Российской ассоциации электронных коммуникаций, Ассоциации компаний интернет-торговли и Регионального общественного центра интернет-технологий, которые проверят реальность скидок.

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Иркут 69

Они все говорят одно, но делают прямо противоположное....

paramedic

Как только верхушка начинает утверждать про стабильность рубля, он рухает.Буквально завтра рухнет.

skalka136

за эти деньги лучше бушный "японец"...чем больше дорожаёт ваз,тем лучше бушный "японец"...

Archangel3339

Цитатапотому что рубль является достаточно стабильной валютойМда, стоимость доллара с 35 до 90, а дальше...

WSG0600-164-164

Не кого либо с улицы а строго отобрал по кошельку, каждый миллиардер, как и он сам.