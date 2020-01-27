Российские магазины начали распродажу «Киберпонедельник»

Распродажа «Киберпонедельник» стартовала в России, акция стала первым мероприятием с крупными скидками в 2020 году.

Скидки будут действовать целых три дня. На официальном сайте акции указывается, что время распродажи завершится 29 января в 23.59. В этом году в распродаже традиционно примут участие крупнейшие ретейлеры электроники и бытовой техники.

В частности, скидки уже пообещали «Эльдорадо», «Связной», «Ситилинк», Onlinetrade, MediaMarkt, Huawei, Nokia, а также множество других крупных торговых сетей и компаний. В отдельных случаях продавцы могут снизить цены на 90%, однако в основном они составят 10-20%.

«Киберпонедельник» пройдет под контролем Российской ассоциации электронных коммуникаций, Ассоциации компаний интернет-торговли и Регионального общественного центра интернет-технологий, которые проверят реальность скидок.