Легендарный баскетболист Кобе Брайант погиб в авиакатастрофе

Бывший баскетболист НБА и команды «Лейкерс» Кобе Брайант погиб в результате крушения вертолета. Катастрофа произошла в городе Калабасас, штат Калифорния.
Брайант путешествовал на своем частном вертолете вместе с тремя пассажирами и пилотом. Одним из пассажиров была его дочь Джианна. Все находившиеся на борту погибли, передает TMZ. Баскетболисту был 41 год.
Вертолет S-76 летел в Эль Монте. Он упал на 25-ой минуте полета в условиях сильного тумана и загорелся, связь пропала на высоте 500 метров. Причина аварии выясняется. Известно, что на этом вертолете баскетболист летал еще с тех времен, как выступал в НБА.
Deputies on scene with @LACOFD regarding aircraft crash. https://t.co/o2xkFluzQm pic.twitter.com/BPGfKS6nFt— LASD Lost Hills Stn. (@LHSLASD) January 26, 2020
Брайант на протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 годы выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс». Он один из самых титулованных баскетболистов в истории. Брайант является пятикратным чемпионом НБА, двукратным MVP финальной серии, двукратным олимпийским чемпионом.