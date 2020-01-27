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Легендарный баскетболист Кобе Брайант погиб в авиакатастрофе

Источник:
Sibnet.ru
395 0
Фото: © Christopher Johnson

Бывший баскетболист НБА и команды «Лейкерс» Кобе Брайант погиб в результате крушения вертолета. Катастрофа произошла в городе Калабасас, штат Калифорния.

Брайант путешествовал на своем частном вертолете вместе с тремя пассажирами и пилотом. Одним из пассажиров была его дочь Джианна. Все находившиеся на борту погибли, передает TMZ. Баскетболисту был 41 год.

Вертолет S-76 летел в Эль Монте. Он упал на 25-ой минуте полета в условиях сильного тумана и загорелся, связь пропала на высоте 500 метров. Причина аварии выясняется. Известно, что на этом вертолете баскетболист летал еще с тех времен, как выступал в НБА.

Брайант на протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 годы выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс». Он один из самых титулованных баскетболистов в истории. Брайант является пятикратным чемпионом НБА, двукратным MVP финальной серии, двукратным олимпийским чемпионом.

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Иркут 69

Они все говорят одно, но делают прямо противоположное....

paramedic

Как только верхушка начинает утверждать про стабильность рубля, он рухает.Буквально завтра рухнет.

skalka136

за эти деньги лучше бушный "японец"...чем больше дорожаёт ваз,тем лучше бушный "японец"...

Archangel3339

Цитатапотому что рубль является достаточно стабильной валютойМда, стоимость доллара с 35 до 90, а дальше...

WSG0600-164-164

Не кого либо с улицы а строго отобрал по кошельку, каждый миллиардер, как и он сам.