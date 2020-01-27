Легендарный баскетболист Кобе Брайант погиб в авиакатастрофе

Бывший баскетболист НБА и команды «Лейкерс» Кобе Брайант погиб в результате крушения вертолета. Катастрофа произошла в городе Калабасас, штат Калифорния.

Брайант путешествовал на своем частном вертолете вместе с тремя пассажирами и пилотом. Одним из пассажиров была его дочь Джианна. Все находившиеся на борту погибли, передает TMZ. Баскетболисту был 41 год.

Вертолет S-76 летел в Эль Монте. Он упал на 25-ой минуте полета в условиях сильного тумана и загорелся, связь пропала на высоте 500 метров. Причина аварии выясняется. Известно, что на этом вертолете баскетболист летал еще с тех времен, как выступал в НБА.

Брайант на протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 годы выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс». Он один из самых титулованных баскетболистов в истории. Брайант является пятикратным чемпионом НБА, двукратным MVP финальной серии, двукратным олимпийским чемпионом.