Эксперт объяснил рост цен на автомобили

Средневзвешенные цены на новые легковые в период с 2014 по 2019 годы автомобили выросли на 54%. Если в 2014 году средняя стоимость нового авто составляла чуть больше одного миллиона рублей, то по итогам 11 месяцев 2019 года этот показатель вырос до 1,53 миллиона.

Наиболее активно цены росли в конце 2014 — начале 2015 года, тогда стоимость новых машин подскочила более чем на 15%. Столь значительное подорожание спровоцировано девальвацией рубля по отношению к мировым валютам, сообщил «Газете.ру» партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«Несмотря на то, что основной удар по рублю пришелся на 2014-2015 годы, цены на авто компенсировали валютную разницу с большим отставанием. Плюс дополнительным грузом на автопроизводителей легли рост НДС, повышение утилизационного сбора и инфляция. Если бы они переложили все эти издержки на потребителей, то разница в цене с докризисным 2014 годом превысила бы 60-70%», — сказал эксперт.

Заметно авто прибавили в цене в начале 2019 года, когда автопроизводители вынуждены были компенсировать повышение ставки НДС с 18 до 20%. Например, с январь по сентябрь средняя стоимость иномарки выросла с 925,4 тыс. рублей до 1,006 млн рублей, свидетельствуют данные Росстата. Больше других подорожали марки массового сегмента — Kia, Renault и Hyundai.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Кроссоверы и электрокары: самые ожидаемые авто 2020 года

Подорожали и отечественные машины. За год средняя цена на российские модели выросла с 549,6 тысячи до 560 тысячи рублей за базовую комплектацию. В пресс-службе «АвтоВАЗа» сообщили, что автоконцерн был вынужден повысить в этом году цены на свою продукцию дважды.

В качестве дополнительного драйвера роста цен Моржаретто указывает и обновление модельного ряда. По его словам, за последнюю пятилетку большинство производителей стали оснащать автомобили современной дорогостоящей электроникой, чтобы привлечь дополнительных клиентов.

«Причем электронику некоторые производители уже включают сразу в базовую комплектацию, что в итоге приводит к неминуемому подорожанию модели», — добавил эксперт.