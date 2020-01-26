НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Эксперт объяснил рост цен на автомобили

Источник:
«Газета.ру»
114 0
Фото: © пресс-служба «АвтоВАЗа»

Средневзвешенные цены на новые легковые в период с 2014 по 2019 годы автомобили выросли на 54%. Если в 2014 году средняя стоимость нового авто составляла чуть больше одного миллиона рублей, то по итогам 11 месяцев 2019 года этот показатель вырос до 1,53 миллиона.

Наиболее активно цены росли в конце 2014 — начале 2015 года, тогда стоимость новых машин подскочила более чем на 15%. Столь значительное подорожание спровоцировано девальвацией рубля по отношению к мировым валютам, сообщил «Газете.ру» партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«Несмотря на то, что основной удар по рублю пришелся на 2014-2015 годы, цены на авто компенсировали валютную разницу с большим отставанием. Плюс дополнительным грузом на автопроизводителей легли рост НДС, повышение утилизационного сбора и инфляция. Если бы они переложили все эти издержки на потребителей, то разница в цене с докризисным 2014 годом превысила бы 60-70%», — сказал эксперт.

Заметно авто прибавили в цене в начале 2019 года, когда автопроизводители вынуждены были компенсировать повышение ставки НДС с 18 до 20%. Например, с январь по сентябрь средняя стоимость иномарки выросла с 925,4 тыс. рублей до 1,006 млн рублей, свидетельствуют данные Росстата. Больше других подорожали марки массового сегмента — Kia, Renault и Hyundai.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКроссоверы и электрокары: самые ожидаемые авто 2020 года

Подорожали и отечественные машины. За год средняя цена на российские модели выросла с 549,6 тысячи до 560 тысячи рублей за базовую комплектацию. В пресс-службе «АвтоВАЗа» сообщили, что автоконцерн был вынужден повысить в этом году цены на свою продукцию дважды.

В качестве дополнительного драйвера роста цен Моржаретто указывает и обновление модельного ряда. По его словам, за последнюю пятилетку большинство производителей стали оснащать автомобили современной дорогостоящей электроникой, чтобы привлечь дополнительных клиентов.

«Причем электронику некоторые производители уже включают сразу в базовую комплектацию, что в итоге приводит к неминуемому подорожанию модели», — добавил эксперт.

Еще по теме
Киберпонедельник: когда пройдет первая распродажа 2020 года?
Оценен риск передачи нового вируса через посылки AliExpress
Эксперты предсказали подорожание сигарет на 25%
Бизнес Бурятии столкнулся с запретом на использование слова «Байкал»
смотреть все
Авто #Авторынок #Промзона #Торговля
  • Фастар - реклама
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
КАРТИНА ДНЯ
•
Песков рассказал о карт-бланше Мишустину после его назначения
•
Россиянам дали рекомендации в связи с угрозой коронавируса
•
Опубликована запись разговора Трампа о борьбе Москвы и Киева
•
Эксперт объяснил рост цен на автомобили
Подробности
•
World of Warplanes вооружила геймеров Ростелекома истребителем Як-3Т
•
«СКИФ»: зачем России самый мощный в мире синхротрон
•
Китайская пневмония: чем опасен новый вирус?
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
Как это работает
•
Спящая ледышка: куда зимой исчезают лягушки?
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Киберпонедельник: когда пройдет первая распродажа 2020 года?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Подозреваемого в убийстве трех человек задержали в Усть-Илимске
Сибирь 26.01.2020 13:16
Горнолыжный курорт построят возле Байкала
Сибирь 26.01.2020 11:39
Первую зарядную станцию для электромобилей открыли в Красноярске
Сибирь 26.01.2020 10:21
Российский губернатор зачитал рэп
Сибирь 25.01.2020 15:26
Самое популярное
Определен источник нового коронавируса из Китая
9796
Microsoft подарила пользователям Windows 7 «прощальный баг»
9280
Врачи опровергли возможность отцовства 10-летнего красноярца
6894
Озвучен правильный способ стирать джинсы
4794
Обсуждение (0)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Песков рассказал о карт-бланше Мишустину после его назначения
•
Россиянам дали рекомендации в связи с угрозой коронавируса
•
Опубликована запись разговора Трампа о борьбе Москвы и Киева
•
Эксперт объяснил рост цен на автомобили
Подробности
•
World of Warplanes вооружила геймеров Ростелекома истребителем Як-3Т
•
«СКИФ»: зачем России самый мощный в мире синхротрон
•
Китайская пневмония: чем опасен новый вирус?
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
Сибирь
•
Подозреваемого в убийстве трех человек задержали в Усть-Илимске
•
Горнолыжный курорт построят возле Байкала
•
Первую зарядную станцию для электромобилей открыли в Красноярске
•
Российский губернатор зачитал рэп
•
Летевший из Новосибирска во Вьетнам самолет вернулся в аэропорт
•
Китайца в Иркутске госпитализировали с подозрением на коронавирус
Мультимедиа
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Госдума приняла в первом чтении поправки к Конституции
68
Рейтинг доверия Путину показал максимум
66
Коллекторам позволят взыскивать долги по ЖКХ
48
Российские радары засекли «невидимые» F-35
45
Путин предупредил об опасности двоевластия в России
43
Топ комментариев

D16

Да разве деньгами, поляндии ист(е)орическую ущербность поправить?

WSG0600-164-164

Нюрнберг подзабыли, придётся им вернуть всё , что получили после войны.

Uynachalnica

Методики старые. Теперь опрашивают только тех, кто "за", кто против их сразу на заметку в органы.

WSG0600-164-164

Только высшая мера, членам нацизма.

Басяя

Этот Ваш Путин хоть бы раз приехал в простой город и пообщался с простыми учителями и шахтерами. Противно...