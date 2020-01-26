Россиянам дали рекомендации в связи с угрозой коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал российским гражданам в поездах пить только бутилированную воду и есть только термически обработанную пищу, а также при первых признаках заболевания необходимо обращаться за медицинской помощь.

«В связи с угрозой распространения нового коронавируса соблюдайте меры предосторожности в поездках: употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду», — говорится в сообщении. В ведомстве рекомендовали не посещать рынки, где продаются животные и морепродукты, а также зоопарки, и культурно-массовые мероприятия с привлечением животных.

Роспотребнадзор призвал российских граждан уточнять эпидемиологическую обстановку при планировании путешествий, использовать в поездках маски для защиты органов дыхания. «Роспотребнадзор рекомендует заранее планировать свои поездки при посещении КНР и воздержаться от поездок в город Ухань до стабилизации ситуации», — сказано в сообщении.

При первых признаках заболевания необходимо обращаться за медицинской помощью в лечебные организации и не допускать самолечения, отмечают в ведомстве.

В декабре китайские власти сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV.

За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии. По последним официальным данным, только в Китае заразились 1975 человек, из них 56 скончались.