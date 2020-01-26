НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Россиянам дали рекомендации в связи с угрозой коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
207 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Роспотребнадзор рекомендовал российским гражданам в поездах пить только бутилированную воду и есть только термически обработанную пищу, а также при первых признаках заболевания необходимо обращаться за медицинской помощь.

«В связи с угрозой распространения нового коронавируса соблюдайте меры предосторожности в поездках: употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду», — говорится в сообщении. В ведомстве рекомендовали не посещать рынки, где продаются животные и морепродукты, а также зоопарки, и культурно-массовые мероприятия с привлечением животных.

Роспотребнадзор призвал российских граждан уточнять эпидемиологическую обстановку при планировании путешествий, использовать в поездках маски для защиты органов дыхания. «Роспотребнадзор рекомендует заранее планировать свои поездки при посещении КНР и воздержаться от поездок в город Ухань до стабилизации ситуации», — сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКитайская пневмония: чем опасен новый вирус?

При первых признаках заболевания необходимо обращаться за медицинской помощью в лечебные организации и не допускать самолечения, отмечают в ведомстве.

В декабре китайские власти сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV.

За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии. По последним официальным данным, только в Китае заразились 1975 человек, из них 56 скончались.

Еще по теме
Ученые установили зависимость памяти от времени суток
Знаменитый врач дал совет, как сохранить сердце здоровым
Китайские врачи описали первые симптомы нового коронавируса
Число пораженных коронавирусом в Китае достигло почти 2 тысяч
смотреть все
Жизнь #Здоровье
КАРТИНА ДНЯ
•
Песков рассказал о карт-бланше Мишустину после его назначения
•
Россиянам дали рекомендации в связи с угрозой коронавируса
•
Опубликована запись разговора Трампа о борьбе Москвы и Киева
•
Эксперт объяснил рост цен на автомобили
Подробности
•
World of Warplanes вооружила геймеров Ростелекома истребителем Як-3Т
•
«СКИФ»: зачем России самый мощный в мире синхротрон
•
Китайская пневмония: чем опасен новый вирус?
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
Как это работает
•
Спящая ледышка: куда зимой исчезают лягушки?
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Киберпонедельник: когда пройдет первая распродажа 2020 года?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Подозреваемого в убийстве трех человек задержали в Усть-Илимске
Сибирь 26.01.2020 13:16
Горнолыжный курорт построят возле Байкала
Сибирь 26.01.2020 11:39
Первую зарядную станцию для электромобилей открыли в Красноярске
Сибирь 26.01.2020 10:21
Российский губернатор зачитал рэп
Сибирь 25.01.2020 15:26
Самое популярное
Определен источник нового коронавируса из Китая
9796
Microsoft подарила пользователям Windows 7 «прощальный баг»
9280
Врачи опровергли возможность отцовства 10-летнего красноярца
6894
Озвучен правильный способ стирать джинсы
4794
Обсуждение (0)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Песков рассказал о карт-бланше Мишустину после его назначения
•
Россиянам дали рекомендации в связи с угрозой коронавируса
•
Опубликована запись разговора Трампа о борьбе Москвы и Киева
•
Эксперт объяснил рост цен на автомобили
Подробности
•
World of Warplanes вооружила геймеров Ростелекома истребителем Як-3Т
•
«СКИФ»: зачем России самый мощный в мире синхротрон
•
Китайская пневмония: чем опасен новый вирус?
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
Сибирь
•
Подозреваемого в убийстве трех человек задержали в Усть-Илимске
•
Горнолыжный курорт построят возле Байкала
•
Первую зарядную станцию для электромобилей открыли в Красноярске
•
Российский губернатор зачитал рэп
•
Летевший из Новосибирска во Вьетнам самолет вернулся в аэропорт
•
Китайца в Иркутске госпитализировали с подозрением на коронавирус
Мультимедиа
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Госдума приняла в первом чтении поправки к Конституции
68
Рейтинг доверия Путину показал максимум
66
Коллекторам позволят взыскивать долги по ЖКХ
48
Российские радары засекли «невидимые» F-35
45
Путин предупредил об опасности двоевластия в России
43
Топ комментариев

D16

Да разве деньгами, поляндии ист(е)орическую ущербность поправить?

WSG0600-164-164

Нюрнберг подзабыли, придётся им вернуть всё , что получили после войны.

Uynachalnica

Методики старые. Теперь опрашивают только тех, кто "за", кто против их сразу на заметку в органы.

WSG0600-164-164

Только высшая мера, членам нацизма.

Басяя

Этот Ваш Путин хоть бы раз приехал в простой город и пообщался с простыми учителями и шахтерами. Противно...