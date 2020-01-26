Песков рассказал о карт-бланше Мишустину после его назначения

Новый премьер Михаил Мишустин получил карт-бланш при формировании нового правительства, но задействовал для этого существующий кадровый резерв, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Конечно же, существует кадровый резерв, из которого по необходимости достают те или иные кандидатуры, предложения по кандидатурам. Но поскольку предложение поступило Мишустину как главе кабинета, то, конечно, я убежден, что у него был и существует определенный карт-бланш на формирование своей команды», — приводит РИА Новости слова Пескова.

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По его мнению, Мишустин, будучи премьер-министром, при формировании правительства несет ответственность непосредственно перед главой государства.

Кабинет министров во главе с Дмитрием Медведевым 15 января объявил, что уходит в отставку. Президент предложил занять пост главы правительства Михаилу Мишустину, до этого возглавлявшему Федеральную налоговую службу. Госдума одобрила его кандидатуру. Позже был назначен новый состав правительства.