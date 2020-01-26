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Ученые установили зависимость памяти от времени суток

Источник:
«Наука и жизнь»
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Фото: Ryan_M651 / Attribution License

Исследователи из Университета Токио и Токийского сельскохозяйственного университета установили зависимость памяти от времени суток, но почему так происходит остается загадкой.

Ученые поставили эксперимент, если мышь недолго изучала предмет, значит, она его запомнила достаточно хорошо, а если долго — значит, успела подзабыть. Предметы показывали мышам непосредственно перед тем, когда животные обычно просыпаются, а память их проверяли либо спустя сутки, то есть снова перед естественным пробуждением, либо сразу после того, как мыши обычно отправлялись спать.

В первом случае, когда между знакомством с новой вещью и вспоминанием проходили сутки, мыши ее помнили неважно. Во втором случае, когда вещь им показывали после того, как они должны были заснуть, они ее помнили хорошо, сообщает «Наука и жизнь» со ссылкой в Nature Communications.

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В результате исследователи установили, что память явно зависела от времени суток, что нейробиологи подозревают уже давно, и, во-вторых, процессы вспоминания зависят от часового гена.

Часовой белок BMAL1 стимулирует работу дофаминовых рецепторов и модифицировал ряд сигнальных молекул в одной из зон гиппокампа, который представляет собой один из главных центров памяти мозга.

Возможно, используя сигнальные пути, на которые влияет ген BMAL1, можно будет создать какое-нибудь средство для усиления памяти. Хотя почему память вообще подчиняется суточным ритмам, остается загадкой – не исключено, что это просто побочный эффект работы циркадных ритмов.

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Uynachalnica

Методики старые. Теперь опрашивают только тех, кто "за", кто против их сразу на заметку в органы.

WSG0600-164-164

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