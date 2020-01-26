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Греф рекомендовал хранить сбережения в рублях

Источник:
ТАСС
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Фото: © World Economic Forum

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что в нынешней экономической ситуации личные сбережения лучше хранить в рублях и он именно так и делает.

«Сегодня их [сбережения] нужно хранить в рублях, потому что рубль является достаточно стабильной валютой», — приводит ТАСС слова Грефа, сказанные им в эфире российского телевидения.

Греф также прокомментировал, в какой валюте он предпочитает держать сбережения. «Большая часть в рублях, но у меня есть деньги, часть накоплений в долларах, часть в евро. Зависит все от объема накоплений», рассказал глава Сбербанка.

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Ранее такой же совет россиянам дала председатель Банка России Эльвира Набиуллина. «Мы считаем, что населению должно быть выгодно хранить средства в национальной валюте, потому что население в основном зарабатывает и тратит в рублях. Для этого, чтобы у рубля не уменьшалась покупательная способность, должна быть низкая инфляция и низкие инфляционные ожидания населения», — сказала она.

Также Набиуллина указала на то, что ЦБ РФ развивает финансовые инструменты в рублях, которые могут быть интересны россиянам.

Тема: Личные финансы
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D16

Да разве деньгами, поляндии ист(е)орическую ущербность поправить?

Uynachalnica

Методики старые. Теперь опрашивают только тех, кто "за", кто против их сразу на заметку в органы.

WSG0600-164-164

Нюрнберг подзабыли, придётся им вернуть всё , что получили после войны.

WSG0600-164-164

Только высшая мера, членам нацизма.

Басяя

Этот Ваш Путин хоть бы раз приехал в простой город и пообщался с простыми учителями и шахтерами. Противно...