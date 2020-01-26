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Китайские врачи описали первые симптомы нового коронавируса

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Китайские врачи назвали первые признаки заражения новым типом коронавируса — в начале развитие болезни может проявляться нетипично, поэтому требуются дополнительные анализы.

Специалисты больницы при Университете Уханя обнаружили, что симптомы, напоминающие простуду или грипп, проявляются уже на поздних стадиях болезни, а в начале развитие пневмонии может проявляться нетипично, сообщает РИА Новости со ссылкой на китайские СМИ.

Так, в результате обследования новых зараженных медики установили, что среди первых симптомов коронавируса могут быть диарея, тошнота и другие проблемы с пищеварительной системой, головные боли, а также в более редких случаях — сердцебиение, стеснение в груди.

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Врачи отмечают, что в ряде случаев у инфицированных наблюдались только нетипичные признаки заболевания, и отсутствовало повышение температуры, поэтому установить наличие опасного вируса удалось только после дополнительных анализов.

В конце декабря китайские власти сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV.

За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии. По последним официальным данным, только в Китае заразились 1975 человек, из них 56 скончались.

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Лама сибирь

где 25 миллионов новых рабочих мест ? где выполнения майских указов ? видимо не только выступление повлияла...

Иркут 69

Опять новая методика ВЦИОМ..? 😀

лачинов

Думаю это временно. Пока народ не сообразит, что особых перемен то и не предвидится. От того, что озвучены...

zotamok

Как где вон посмотри, кругом одни узбеки, киргизы, китайцы, таджики, грузины, армяне можно продолжать...

D16

Да разве деньгами, поляндии ист(е)орическую ущербность поправить?