Депутат Госдумы Наталья Поклонская поздравила президента Украины Владимира Зеленского с днем рождения и попросила наказать «наглого и вечно пьяного» Петра Порошенко.

Поклонская призналась, что хочет стать российским послом на Украине, и пожелала Зеленскому, чтобы это когда-нибудь произошло. Она выразила уверенность, что украинский лидер хочет разрешить конфликт в Донбассе, наказать «наглого и вечно пьяного» Порошенко и разогнать «орды» нацистов. Поклонская предположила, что ему «просто не дают» решить эти задачи.

Депутат также напомнила про уголовное дело в отношении нее на Украине. «Наверное, про него многие забыли, но я напомню — по факту госпереворота и захвата власти Турчиновым, Яценюком, Порошенко», — приводит РИА Новости слова Поклонской.

Она призвала Зеленского вспомнить о ее пожелании при «задувании свечек». «Мы изменим ее, выкинем эту "мертвечину" из страны и восстановим дружеские отношения между Россией и Украиной», — добавила депутат.

В заключение Поклонская по-украински обратилась к Зеленскому, пожелав ему мира и добра.