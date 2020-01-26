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Поклонская по-украински обратилась к Зеленскому

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поздравила президента Украины Владимира Зеленского с днем рождения и попросила наказать «наглого и вечно пьяного» Петра Порошенко.

Поклонская призналась, что хочет стать российским послом на Украине, и пожелала Зеленскому, чтобы это когда-нибудь произошло. Она выразила уверенность, что украинский лидер хочет разрешить конфликт в Донбассе, наказать «наглого и вечно пьяного» Порошенко и разогнать «орды» нацистов. Поклонская предположила, что ему «просто не дают» решить эти задачи.

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Депутат также напомнила про уголовное дело в отношении нее на Украине. «Наверное, про него многие забыли, но я напомню — по факту госпереворота и захвата власти Турчиновым, Яценюком, Порошенко», — приводит РИА Новости слова Поклонской.

Она призвала Зеленского вспомнить о ее пожелании при «задувании свечек». «Мы изменим ее, выкинем эту "мертвечину" из страны и восстановим дружеские отношения между Россией и Украиной», — добавила депутат.

В заключение Поклонская по-украински обратилась к Зеленскому, пожелав ему мира и добра.
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Лама сибирь

где 25 миллионов новых рабочих мест ? где выполнения майских указов ? видимо не только выступление повлияла...

Иркут 69

Опять новая методика ВЦИОМ..? 😀

лачинов

Думаю это временно. Пока народ не сообразит, что особых перемен то и не предвидится. От того, что озвучены...

zotamok

Как где вон посмотри, кругом одни узбеки, киргизы, китайцы, таджики, грузины, армяне можно продолжать...

D16

Да разве деньгами, поляндии ист(е)орическую ущербность поправить?