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Эксперт назвал наиболее опасные для России формы терроризма

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

«Спящие» ячейки, состоящие из автономных сторонников международных террористических организаций, представляют самую высокую опасность, заявил руководитель Антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков.

Речь идет о формирование сети автономно действующих «одиноких волков» в результате пропаганды и индивидуальных вербовок, об активации «спящих» джамаатов, включающих как новообращенных, так и лиц, принимавших участие в боевых действиях на стороне международных террористических организаций Сирии и Ираке и вернувшихся домой, сказал в интервью ТАСС Новиков.

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«Уже получили подтверждение прогнозы об использовании ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство» — запрещенная в России организация) в качестве франшизы, реализации проекта ИГИЛ "новой хиджры", формировании сети "спящих" джамаатов на территориях государств Содружества и в иных странах», — сообщил эксперт.

По его словам, имеет место диффузное проникновение боевиков, в том числе в миграционных потоках, а также за счет так называемых возвращенцев. Инфильтрация такого типа является прямым результатом «новой хиджры». Этот проект предполагает переселение убежденных сторонников ИГИЛ в так называемые земли халифата, то есть на те территории, которые либо уже находятся, либо в перспективе могут попасть под его протекторат.

«Согласно докладу Международного центра исследований проблем радикализма и политического насилия, до 30% участников боевых действий возвращаются на родину. Из числа "возвращенцев" и собственно инфильтрованных иностранных боевиков происходит формирование так называемых спящих или замороженных ячеек», — уточнил Новиков.

Он отметил, что «спящие» ячейки сейчас находятся в центре внимания органов безопасности, спецслужб и правоохранительных органов государств — участников СНГ.

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Лама сибирь

где 25 миллионов новых рабочих мест ? где выполнения майских указов ? видимо не только выступление повлияла...

Иркут 69

Опять новая методика ВЦИОМ..? 😀

лачинов

Думаю это временно. Пока народ не сообразит, что особых перемен то и не предвидится. От того, что озвучены...

zotamok

Как где вон посмотри, кругом одни узбеки, киргизы, китайцы, таджики, грузины, армяне можно продолжать...

D16

Да разве деньгами, поляндии ист(е)орическую ущербность поправить?