Эксперт назвал наиболее опасные для России формы терроризма

«Спящие» ячейки, состоящие из автономных сторонников международных террористических организаций, представляют самую высокую опасность, заявил руководитель Антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков.

Речь идет о формирование сети автономно действующих «одиноких волков» в результате пропаганды и индивидуальных вербовок, об активации «спящих» джамаатов, включающих как новообращенных, так и лиц, принимавших участие в боевых действиях на стороне международных террористических организаций Сирии и Ираке и вернувшихся домой, сказал в интервью ТАСС Новиков.

#Армия Жизнь как война: день с бойцами спецназа

«Уже получили подтверждение прогнозы об использовании ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство» — запрещенная в России организация) в качестве франшизы, реализации проекта ИГИЛ "новой хиджры", формировании сети "спящих" джамаатов на территориях государств Содружества и в иных странах», — сообщил эксперт.

По его словам, имеет место диффузное проникновение боевиков, в том числе в миграционных потоках, а также за счет так называемых возвращенцев. Инфильтрация такого типа является прямым результатом «новой хиджры». Этот проект предполагает переселение убежденных сторонников ИГИЛ в так называемые земли халифата, то есть на те территории, которые либо уже находятся, либо в перспективе могут попасть под его протекторат.

«Согласно докладу Международного центра исследований проблем радикализма и политического насилия, до 30% участников боевых действий возвращаются на родину. Из числа "возвращенцев" и собственно инфильтрованных иностранных боевиков происходит формирование так называемых спящих или замороженных ячеек», — уточнил Новиков.

Он отметил, что «спящие» ячейки сейчас находятся в центре внимания органов безопасности, спецслужб и правоохранительных органов государств — участников СНГ.