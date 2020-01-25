Синоптики предсказали аномальный февраль

Февраль в России станет аномально теплым, предсказали синоптики. По статистике, положительная аномалия в январе обычно сменяется более теплой погодой в феврале, сообщается на сайте центра «Фобос».

Впервые за все время наблюдений во многих российских городах средняя температура января держится в области положительных значений. Это примерно на десять градусов превышает норму, и аномально тепло даже для марта.

В последнем зимнем месяце синоптики ожидают холодную температурную аномалию только на северо-востоке России. «А на остальной территории жителей опять ждет не по сезону теплая погода, в среднем, на два-четыре градуса выше нормы», — говорится в сообщении.

В частности, сильные отклонения ожидаются на территории Сибири и в европейской части России. Так, февраль стартует небольшим похолоданием, затем опять вернутся оттепели, и температурный режим войдет в климатические рамки марта.

Прогнозируется, что только в середине февраля погода приблизится к климатической норме, но все равно окажется теплее на 2-4 градуса. При этом завершится зима очередным мощным потеплением.