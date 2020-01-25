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Озвучен правильный способ стирать джинсы

Источник:
«Домашний очаг»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Джинсы не нуждаются в регулярной стирке, более того, одежда из джинсовой ткани в результате портится и теряет свой внешний вид, выяснили эксперты.

Исследование показало, что не так важно, сколько времени вы носите джинсы: две недели или несколько месяцев перед стиркой. Бактерий в обоих случаях будет много, и их количество будет примерно одинаковым.

Специалисты указывают, что чем реже стираете джинсы, тем лучше для них. Например, пять – семь носок перед стиркой являются совершенно нормальными. Чтобы удалить небольшие пятна грязи, достаточно воспользоваться влажной губкой.

Чтобы удалить бактерии, достаточно положить джинсы в пакет и убрать на ночь в морозильную камеру. Бактерии и запахи будут уничтожены не менее эффективно, чем во время стирки, советуют авторы исследования.

Кстати, опрос участников эксперимента показал, что 37% людей стирают джинсы только после пяти – шести носок, а 16% носят их семь и более раз прежде, чем положить в стиральную машину. Однако многие при этом стирают джинсы неправильно.

Перед стиркой эксперты рекомендуют вывернуть джинсы наизнанку, стирать только в воде не выше 40 градусов и на низких оборотах. Сушить джинсы лучше вверх ногами, подвесив за штанины, или в горизонтальном положении.

При неправильной стирке ткань становится жесткой, а затем истончается, цвет бледнеет. Кстати, новые джинсы рекомендуют не стирать как минимум две недели после покупки, чтобы сохранить их первоначальный цвет.

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