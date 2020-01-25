Витаминные комплексы посчитали бесполезными

Здоровые люди, которые полноценно питаются, не нуждаются в регулярном приеме поливитаминов. Более того, такие комплексы могут принести вред, полагают специалисты.

Современная медицина считает витамины лекарствами, прием которых нужен только для борьбы с состоянием гиповитаминоза, утверждает кандидат медицинских наук и врач Александр Мясников.

В частности, витамины нужны, если человек является алкоголиком, у него диагностированы обменные нарушения или проблемы с всасыванием из кишечника. Считается, что в организме здорового человека витамины синтезируются, исключением является только витамин D.

Например, постоянный прием витамина A многократно увеличивает риск развития рака легких у курильщиков, а у пожилых женщин он приводит к остеопорозу. Витамин С оказался бесполезен для профилактики простудных и сердечно-сосудистых заболеваний, отмечает ученый.



По словам Мясникова, витамин Е в последнее время перестали рекомендовать в качестве антиоксиданта — в больших дозах он увеличивает смертность от всех причин, в частности, от рака, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Фактически, эксперт рекомендует здоровым людям обращать внимание только на фолиевую кислоту и витамин D. Например, фолиевая кислота однозначно рекомендуется беременным женщинам, так как она снижает риск врожденного дефекта нервной системы плода

Что касается витамина D, то он единственный, который синтезируется организмом человека под воздействием солнечного света. Он показан людям, которые проживают на территории с недостатком солнечных дней.