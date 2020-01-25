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Ученые вывели идеальный рецепт кофе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © gaggia

Ученые в США детально изучили взаимодействие кофе и кипятка, после чего вывели рецепт для приготовления идеального эспрессо.

«Наш главный вывод — стабильно качественный эспрессо можно получить, используя меньше зерен. Если взять 15 граммов кофе, а не 20, и грубо помолоть их, у вас получится напиток, который обладает отличным вкусом», — объяснил один из авторов исследования, химик Кристофер Хендон.

В результате для приготовления напитка потребуется не 25 секунд, а всего 7-15 секунд, говорится в статье, опубликованной журналом Matter. Отмечается, что различия во вкусе кофе обусловлены не только видовой принадлежностью зерен, но и особенностью обработки и хранения.

Сейчас на Земле существует около 40 видов кофейных деревьев. Однако для производства нескольких тысяч разновидностей кофе используют зерна только трех разновидностей этих растений.

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Арабику получают из зерен аравийского кофейного дерева, либерику — либерийского Coffea liberica, а робусту — из зерен конголезской канефоры. Иногда производители кофе просто высушивают зерна, в других случаях — замачивают их и особым образом ферментируют.

Современное эспрессо готовят, пропуская кипяток через фильтр с молотым кофе. Аромат, цвет и другие качества эспрессо очень сильно зависят от количества кофе в фильтре, продолжительности его обработки, а также давления, объема и температуры воды.

Ученые выяснили, что главной причиной нестабильности вкуса эспрессо был тонкий помол, который мешает кипятку и кофе взаимодействовать равномерно. Эту проблему можно решить, если использовать при подготовке фильтра для заваривания меньше кофейных зерен.

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