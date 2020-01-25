Китайская армия в костюмах биозащиты блокировала Ухань

Руководство Китая отправило армейские части с комплектами биозащиты для блокирования города Ухань, где была зафиксирована вспышка коронавируса.

Также по требованию Центрального военного совета для борьбы с эпидемией в город перебросили военных врачей, сообщает Центральное телевидение Китая. Медики привлечены к работе в отделение интенсивной терапии пульмонологического госпиталя Ухани.

В китайских городах введен наивысший уровень реагирования населения на чрезвычайные ситуации. Граждан в ряде регионов призвали оставаться в своих домах на протяжении 14 дней. Это позволит предотвратить дальнейшее распространение заболевания.

Reports that the Chinese Army (PLA) has been deployed in Wuhan to assist with the lockdown of the city#China #Wuhan #Coronavirus pic.twitter.com/lkjhvzEVYB — CNW (@ConflictsW) January 24, 2020

В стране отменены практически все междугородние автобусные рейсы, выезд из ряда городов полностью запрещен, передает The South China Morning Post. Ведется строительство временных лагерей для приема больных.

Первая вспышка пневмония, вызванная неизвестным типом коронавируса, была отмечена в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Впоследствии случаи заражения зафиксировали почти во всех провинциях КНР. Число жертв коронавируса превысило 40 человек.