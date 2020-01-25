Польша захотела денег от России за «исторический ущерб»

Польша должна получить денежную компенсацию за ущерб в годы Второй мировой войны не только от Германии, но и от России, заявил лидер правящей в стране партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

«Германию и Россию нельзя сравнить. В Берлине сидит демократически избранное правительство, там действуют закон и мораль. О России предположить такого нельзя. Вы правы: Россия тоже должна платить», — цитирует политика

По словам Качиньского, требования Польши в этом вопросе «не имеют срока давности». Глава партии при этом уточнил, что не верит в то, что доживет до момента выплат Россией компенсаций.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава намерена потребовать от Германии заплатить за нападение нацистов. В Берлине неоднократно заявляли, что делать этого не намерены, поскольку уже перечислили крупные репарации по итогам войны.