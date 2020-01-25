НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Польша захотела денег от России за «исторический ущерб»

Источник:
Sibnet.ru
202 10
Фото: frankieleon / Attribution License

Польша должна получить денежную компенсацию за ущерб в годы Второй мировой войны не только от Германии, но и от России, заявил лидер правящей в стране партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

«Германию и Россию нельзя сравнить. В Берлине сидит демократически избранное правительство, там действуют закон и мораль. О России предположить такого нельзя. Вы правы: Россия тоже должна платить», — цитирует политика

По словам Качиньского, требования Польши в этом вопросе «не имеют срока давности». Глава партии при этом уточнил, что не верит в то, что доживет до момента выплат Россией компенсаций.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава намерена потребовать от Германии заплатить за нападение нацистов. В Берлине неоднократно заявляли, что делать этого не намерены, поскольку уже перечислили крупные репарации по итогам войны.

Еще по теме
Путин восхитил палестинцев необычным поступком
Лукашенко пожаловался на «кинувшую» Москву
ЦРУ рассекретило досье на «агента Гитлера Степана Бандеру»
Макрон поддержал идею Путина о встрече лидеров мировых держав
смотреть все
Политика #Мир
КАРТИНА ДНЯ
•
Польша захотела денег от России за «исторический ущерб»
•
Кремль прокомментировал «смену курса» для Украины
•
Смертельный китайский вирус впервые сфотографировали
•
Рейтинг доверия Путину показал максимум
Подробности
•
«СКИФ»: зачем России самый мощный в мире синхротрон
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Китайская пневмония: чем опасен новый вирус?
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
Как это работает
•
Спящая ледышка: где зимой прячутся лягушки?
•
Киберпонедельник: когда пройдет первая распродажа 2020 года?
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
•
Тайный синоптик-самоучка делает самые точные прогнозы
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Российский губернатор зачитал рэп
Сибирь 25.01.2020 15:26
Летевший из Новосибирска во Вьетнам самолет вернулся в аэропорт
Сибирь 25.01.2020 14:07
Китайца в Иркутске госпитализировали с подозрением на коронавирус
Сибирь 25.01.2020 13:35
«СКИФ»: зачем России самый мощный в мире синхротрон
Сибирь 25.01.2020 12:04
Самое популярное
Определен источник нового коронавируса из Китая
9221
Microsoft подарила пользователям Windows 7 «прощальный баг»
8555
Врачи опровергли возможность отцовства 10-летнего красноярца
6280
США предрекли исчезновение подводного флота России
3155
Обсуждение (10)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Польша захотела денег от России за «исторический ущерб»
•
Кремль прокомментировал «смену курса» для Украины
•
Смертельный китайский вирус впервые сфотографировали
•
Рейтинг доверия Путину показал максимум
Подробности
•
«СКИФ»: зачем России самый мощный в мире синхротрон
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Китайская пневмония: чем опасен новый вирус?
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
Сибирь
•
Российский губернатор зачитал рэп
•
Летевший из Новосибирска во Вьетнам самолет вернулся в аэропорт
•
Китайца в Иркутске госпитализировали с подозрением на коронавирус
•
«СКИФ»: зачем России самый мощный в мире синхротрон
•
Родители школьника-должника Сбербанка обжаловали решение суда
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
Мультимедиа
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Госдума приняла в первом чтении поправки к Конституции
54
Коллекторам позволят взыскивать долги по ЖКХ
48
Российские радары засекли «невидимые» F-35
45
Капитализм разочаровал население планеты
42
Путин предупредил об опасности двоевластия в России
39
Топ комментариев

Лама сибирь

где 25 миллионов новых рабочих мест ? где выполнения майских указов ? видимо не только выступление повлияла...

Иркут 69

Опять новая методика ВЦИОМ..? 😀

_ASUS__

каким отморозком надо быть что бы такого конченого типа себе в лидеры записать ? ... а там целая нация...

лачинов

Ай молодец. Просто мастер риторики. Не рост рождаемости обеспечить, а показатель роста. Вроде пустяк,...

лачинов

Думаю это временно. Пока народ не сообразит, что особых перемен то и не предвидится. От того, что озвучены...