Девочка случайно принесла в школу секс-игрушку матери

Девочка в американском штате Пенсильвания случайно принесла в школу секс-игрушку, которую нашла в личных вещах матери.

Школьница наткнулась в доме на вибратор в виде кольца и принесла его в школу. Весь день девочка носила секс-игрушку на руке, а на обратном пути домой подарила ее приятельнице, пишет Daily Mail.



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Вскоре 26-летняя мать девочки получила сообщение от родителей школьной подруги дочери и узнала об инциденте. «Я не знала, что делать. Мне никогда в жизни не было так стыдно», — призналась журналистам американка.

Женщина принесла свои извинения и заверила, что вибратор был абсолютно новый. Затем она смогла успокоиться и посмеяться над нелепым инцидентом. Отмечается, что родители второй девочки не стали устраивать скандал.

После произошедшего случая американка спрятала свои интимные принадлежности в недоступных для детей местах, а также объяснила дочери, что трогать чужие вещи нельзя. По словам матери, случившееся стало для нее уроком.