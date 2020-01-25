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Российский губернатор зачитал рэп

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов необычным образом поздравил студентов с Татьяниным днем, зачитав рэп. Видео с поздравлением опубликовано на странице политика в Facebook.

«С Днем студента! Глава Забайкалья оригинально поздравил студентов региона. Пожалуй, как никто за всю историю края, а, может, и России!», — подписали ролик представители пресс-службы Осипова.

Съемки главы Забайкальского края проходили в его кабинете, сначала губернатор сидит в своем кресле и занимается работой, после чего начинает читать рэп: «Всю сегодня поздравляю Забайкалья молодежь. Сыплю в этот день студентам комплиментов полный ковш».

Далее он продолжает: «Умным и активным, добрым и спортивным, ярким и счастливым, ребятам перспективным! Много разных вузов края классных профи выпускают. Будущее Забайкалья, вас, ребята, продвигают».

В финале видео губернатор Забайкалья садится за стол, надевает модную кепку и делает победный жест, желая студентам «самых топовых побед».

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Uynachalnica

Скоро все эти помощники в Москву не влезут, если так правительства менять...

Ibicaaa

думали что чиновников станет меньше, но путин создал просто новые должности. теперь ртов ещё больше кормить...

zotamok

От перестановки мест слагаемых нечего не поменяется! Там ещё одно Путин назначил Козака заместителем...

great_america

Как обычно российскию бюджет тратят в свое удовольствие.

Иркут 69

Опять новая методика ВЦИОМ..? 😀