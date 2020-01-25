Российский губернатор зачитал рэп

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов необычным образом поздравил студентов с Татьяниным днем, зачитав рэп. Видео с поздравлением опубликовано на странице политика в Facebook.

«С Днем студента! Глава Забайкалья оригинально поздравил студентов региона. Пожалуй, как никто за всю историю края, а, может, и России!», — подписали ролик представители пресс-службы Осипова.

Съемки главы Забайкальского края проходили в его кабинете, сначала губернатор сидит в своем кресле и занимается работой, после чего начинает читать рэп: «Всю сегодня поздравляю Забайкалья молодежь. Сыплю в этот день студентам комплиментов полный ковш».

Далее он продолжает: «Умным и активным, добрым и спортивным, ярким и счастливым, ребятам перспективным! Много разных вузов края классных профи выпускают. Будущее Забайкалья, вас, ребята, продвигают».

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В финале видео губернатор Забайкалья садится за стол, надевает модную кепку и делает победный жест, желая студентам «самых топовых побед».