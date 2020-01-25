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Обнаружен неудаляемый вирус для Android

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Специалисты компании Dr. Web обнаружили новую разновидность троянской программы Android.Xiny, которая загружается на мобильные устройства с системой Android. В отчете на сайте компании говорится, что установленный на смартфон вирус практически невозможно удалить.

Неудаляемый был обнаружен экспертами в приложениях из Google Play. У вредоносной программы существует несколько модификаций. Одна из них после установки на смартфон инициирует загрузку различных приложений.

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Если пользователю удается убрать с телефона вредоносное приложение, то его следы все равно продолжают влиять на работу устройства. Например, злоумышленники все равно смогут дистанционно устанавливать на смартфон приложения с оплатой за установку.

Отмечается, что сам вирус существует с 2015 года, однако сейчас появилась его версия для более современных вариантов программного обеспечения. По оценкам специалистов, под угрозой находятся примерно 25% всех устройств.

Основная рекомендация для гарантированного удаления вируса — официальная перепрошивка мобильного устройства. Однако этот вариант не очень удобен пользователям, поскольку в этом случае со смартфона исчезнут все приложения и пользовательские файлы.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Скоро все эти помощники в Москву не влезут, если так правительства менять...

Ibicaaa

думали что чиновников станет меньше, но путин создал просто новые должности. теперь ртов ещё больше кормить...

zotamok

От перестановки мест слагаемых нечего не поменяется! Там ещё одно Путин назначил Козака заместителем...

great_america

Как обычно российскию бюджет тратят в свое удовольствие.

Иркут 69

Опять новая методика ВЦИОМ..? 😀