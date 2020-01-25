Обнаружен неудаляемый вирус для Android

Специалисты компании Dr. Web обнаружили новую разновидность троянской программы Android.Xiny, которая загружается на мобильные устройства с системой Android. В отчете на сайте компании говорится, что установленный на смартфон вирус практически невозможно удалить.

Неудаляемый был обнаружен экспертами в приложениях из Google Play. У вредоносной программы существует несколько модификаций. Одна из них после установки на смартфон инициирует загрузку различных приложений.



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Если пользователю удается убрать с телефона вредоносное приложение, то его следы все равно продолжают влиять на работу устройства. Например, злоумышленники все равно смогут дистанционно устанавливать на смартфон приложения с оплатой за установку.

Отмечается, что сам вирус существует с 2015 года, однако сейчас появилась его версия для более современных вариантов программного обеспечения. По оценкам специалистов, под угрозой находятся примерно 25% всех устройств.

Основная рекомендация для гарантированного удаления вируса — официальная перепрошивка мобильного устройства. Однако этот вариант не очень удобен пользователям, поскольку в этом случае со смартфона исчезнут все приложения и пользовательские файлы.