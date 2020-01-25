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Летевший из Новосибирска во Вьетнам самолет вернулся в аэропорт

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Самолет S7, выполнявший рейс Новосибирск — Камрань, вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания датчиков технической неисправности, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Самолет вылетел во Вьетнам 24 января в 23.00 по местному времени, однако через три часа вернулся обратно — после того, как сработал один из датчиков технической неисправности. Транспортная прокуратура проводит проверку.

В лайнере находились 168 пассажиров и семь членов экипажа. Отмечается, что пассажиры самолета вылетели в Камрань резервным рейсом в 06.15 по местному времени. Авиакомпанию проверят на соблюдение законодательства о безопасности полетов и правах потребителей.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Скоро все эти помощники в Москву не влезут, если так правительства менять...

Ibicaaa

думали что чиновников станет меньше, но путин создал просто новые должности. теперь ртов ещё больше кормить...

zotamok

От перестановки мест слагаемых нечего не поменяется! Там ещё одно Путин назначил Козака заместителем...

great_america

Как обычно российскию бюджет тратят в свое удовольствие.

Иркут 69

Опять новая методика ВЦИОМ..? 😀