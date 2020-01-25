Летевший из Новосибирска во Вьетнам самолет вернулся в аэропорт

Самолет S7, выполнявший рейс Новосибирск — Камрань, вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания датчиков технической неисправности, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Самолет вылетел во Вьетнам 24 января в 23.00 по местному времени, однако через три часа вернулся обратно — после того, как сработал один из датчиков технической неисправности. Транспортная прокуратура проводит проверку.

В лайнере находились 168 пассажиров и семь членов экипажа. Отмечается, что пассажиры самолета вылетели в Камрань резервным рейсом в 06.15 по местному времени. Авиакомпанию проверят на соблюдение законодательства о безопасности полетов и правах потребителей.