Рейтинг доверия Путину показал максимум

Рейтинг доверия россиян российскому президенту Владимиру Путину после его выступления с посланием Федеральному собранию вырос до максимального за последние три месяца, свидетельствует исследование ВЦИОМ.

Рейтинг вырос в период с 13 по 19 января на 2,6%. После выступления Путина о доверии к нему заявили 71,5% опрошенных граждан, следует из опроса. Предыдущий максимум был зафиксирован в начале ноября прошлого года.



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Параллельно рост рейтинга доверия Путину подтвердили исследования Фонда «Общественное мнение». Специалисты установили, что доверие к Путину граждан увеличилось с 56% до 58% в период с 12 по 19 января 2020 года. Прирост составил 2%.

Путин выступил с посланием Федеральному собранию 15 января. В ходе выступления глава государства предложил дополнительные меры поддержки демографии, а также рассказал про возможные изменения в Конституции.

Сразу после выступления Путина Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в полном составе в отставку. Главой правительства был назначен бывший глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, который сформировал новое правительство.