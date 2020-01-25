НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Рейтинг доверия Путину показал максимум

Источник:
Sibnet.ru
85 1
Фото: © пресс-служба президента РФ

Рейтинг доверия россиян российскому президенту Владимиру Путину после его выступления с посланием Федеральному собранию вырос до максимального за последние три месяца, свидетельствует исследование ВЦИОМ.

Рейтинг вырос в период с 13 по 19 января на 2,6%. После выступления Путина о доверии к нему заявили 71,5% опрошенных граждан, следует из опроса. Предыдущий максимум был зафиксирован в начале ноября прошлого года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСоциологи измерят доверие к Путину по новой методике

Параллельно рост рейтинга доверия Путину подтвердили исследования Фонда «Общественное мнение». Специалисты установили, что доверие к Путину граждан увеличилось с 56% до 58% в период с 12 по 19 января 2020 года. Прирост составил 2%.

Путин выступил с посланием Федеральному собранию 15 января. В ходе выступления глава государства предложил дополнительные меры поддержки демографии, а также рассказал про возможные изменения в Конституции.

Сразу после выступления Путина Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в полном составе в отставку. Главой правительства был назначен бывший глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, который сформировал новое правительство.

Еще по теме
Население России сократилось второй год подряд
Мужчины в Ирландии начали заключать браки из-за налогов
Капитализм разочаровал население планеты
Принца Гарри и Меган Маркл лишили королевских титулов
смотреть все
Политика #Россия #О людях
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин восхитил палестинцев необычным поступком
•
Смертельный китайский вирус впервые сфотографировали
•
Лукашенко пожаловался на «кинувшую» Москву
•
Китайцы вылечили первого больного коронавирусом
Подробности
•
Новосибирский «СКИФ»: зачем строят дорогущий синхротрон
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
«Бизнес на детях»: что изменит маткапитал на первенца?
•
Китайская пневмония: чем опасен новый вирус?
Как это работает
•
Киберпонедельник: когда пройдет первая распродажа 2020 года?
•
Все лгут: почему полиграф захватывает рынок
•
Тайный синоптик-самоучка делает самые точные прогнозы
•
Рыбаку, туристу, спортсмену: как выбрать стельки с подогревом
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Родители школьника-должника Сбербанка обжаловали решение суда
Сибирь 25.01.2020 09:34
Новосибирский «СКИФ»: зачем строят дорогущий синхротрон
Сибирь 25.01.2020 09:12
Строгий досмотр ввели на таможне Алтая из-за нового вируса
Сибирь 24.01.2020 23:07
Убийцу женщин на Алтае нашли через четверть века
Сибирь 24.01.2020 22:38
Самое популярное
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
59849
Определен источник нового коронавируса из Китая
9047
Microsoft подарила пользователям Windows 7 «прощальный баг»
8356
Врачи опровергли возможность отцовства 10-летнего красноярца
6117
Обсуждение (1)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин восхитил палестинцев необычным поступком
•
Смертельный китайский вирус впервые сфотографировали
•
Лукашенко пожаловался на «кинувшую» Москву
•
Китайцы вылечили первого больного коронавирусом
Подробности
•
Новосибирский «СКИФ»: зачем строят дорогущий синхротрон
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
«Бизнес на детях»: что изменит маткапитал на первенца?
•
Китайская пневмония: чем опасен новый вирус?
Сибирь
•
Родители школьника-должника Сбербанка обжаловали решение суда
•
Новосибирский «СКИФ»: зачем строят дорогущий синхротрон
•
Строгий досмотр ввели на таможне Алтая из-за нового вируса
•
Убийцу женщин на Алтае нашли через четверть века
•
Крыша завода в Кузбассе обрушилась на рабочих
•
Бездомную семью из Забайкалья разыскивали полгода
Мультимедиа
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Госдума приняла в первом чтении поправки к Конституции
54
Коллекторам позволят взыскивать долги по ЖКХ
48
Российские радары засекли «невидимые» F-35
45
Капитализм разочаровал население планеты
41
Путин предупредил об опасности двоевластия в России
39
Топ комментариев

Uynachalnica

Скоро все эти помощники в Москву не влезут, если так правительства менять...

Ibicaaa

думали что чиновников станет меньше, но путин создал просто новые должности. теперь ртов ещё больше кормить...

zotamok

От перестановки мест слагаемых нечего не поменяется! Там ещё одно Путин назначил Козака заместителем...

great_america

Как обычно российскию бюджет тратят в свое удовольствие.

zotamok

Греф это номенклатурщик, не имеющий экономического образования, но возглавляющий Сбербанк, а до этого...