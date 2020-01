Серверы World of Tanks подверглись массовой DDoS-атаке

Серверы Wargaming подверглись массовой DDoS-атаке, сообщается на официальном сайте компании. Из-за этого у многих игроков возникли трудности.



«Из-за продолжительной DDoS-атаки на наши серверы вы можете столкнуться с трудностями при входе в игру, а также с периодическими проблемами в самом игровом клиенте», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проблемы особенно заметны в вечернее время, когда в игре больше пользователей и возрастает нагрузка на серверы. DDoS-атаки продолжаются порядка недели, при этом компания предпринимает ряд защитных мер.

Wargaming — разработчик популярных игр World of Tanks, World of Waships, World of Warplanes. Наиболее популярной игрой компании является World of Tanks, в России в нее ежедневно играют более 3 миллионов человек.

Отмечается, что атаки на серверы компании также привели к проблемам со сходом в играх World of Warships и World of Warplanes. Под ударом дата-центр в Москве. В качестве компенсации игрокам уже пообещали предоставить несколько дней премиального аккаунта.