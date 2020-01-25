НАВЕРХ

Серверы World of Tanks подверглись массовой DDoS-атаке

Источник:
Sibnet.ru
120 0
Фото: © Sergey Galyonkin

Серверы Wargaming подверглись массовой DDoS-атаке, сообщается на официальном сайте компании. Из-за этого у многих игроков возникли трудности.

«Из-за продолжительной DDoS-атаки на наши серверы вы можете столкнуться с трудностями при входе в игру, а также с периодическими проблемами в самом игровом клиенте», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проблемы особенно заметны в вечернее время, когда в игре больше пользователей и возрастает нагрузка на серверы. DDoS-атаки продолжаются порядка недели, при этом компания предпринимает ряд защитных мер.

Wargaming — разработчик популярных игр World of Tanks, World of Waships, World of Warplanes. Наиболее популярной игрой компании является World of Tanks, в России в нее ежедневно играют более 3 миллионов человек.

Отмечается, что атаки на серверы компании также привели к проблемам со сходом в играх World of Warships и World of Warplanes. Под ударом дата-центр в Москве. В качестве компенсации игрокам уже пообещали предоставить несколько дней премиального аккаунта.


Еще по теме
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
World of Tanks дарит супертанк абонентам Ростелекома
Ростелеком дарит скоростной интернет и игровые бонусы
Pandemic Express можно получить бесплатно в Steam
смотреть все
Спорт #Киберспорт
  • Купальник
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин восхитил палестинцев необычным поступком
•
Смертельный китайский вирус впервые сфотографировали
•
Лукашенко пожаловался на «кинувшую» Москву
•
Китайцы вылечили первого больного коронавирусом
Подробности
•
Новосибирский «СКИФ»: зачем строят дорогущий синхротрон
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
«Бизнес на детях»: что изменит маткапитал на первенца?
•
Китайская пневмония: чем опасен новый вирус?
Как это работает
•
Киберпонедельник: когда пройдет первая распродажа 2020 года?
•
Все лгут: почему полиграф захватывает рынок
•
Тайный синоптик-самоучка делает самые точные прогнозы
•
Рыбаку, туристу, спортсмену: как выбрать стельки с подогревом
Истории
Почему хоккейную шайбу замораживают?
15.05.2019 12:08
Скромницы и секс-бомбы: на ком женаты хоккеисты
06.05.2019 16:43
Тортик, чипсы и кокос: что едят фигуристы?
20.03.2019 06:41
Еда и анатомия: почему не удается сесть на шпагат
19.03.2019 23:46
Вокруг спорта
Тайные фото Шумахера выставили на продажу за 1 млн
22.01.2020 14:10
Девушку Квята атаковали вопросами о нем
15.01.2020 15:26
Единственная олимпийская иранская медалистка сбежала из страны
13.01.2020 12:34
WADA запросило у России более $1 млн
04.01.2020 17:13
Девушка дня
Ирина Морозюк: первая женщина-президент ФК в истории Украины
29.10.2019 18:13
Модель пообещала снять всю одежду в случае победы «Челси»
08.10.2019 18:55
Фигура спортсменки из России покорила жюри в Испании
23.09.2019 13:38
Жена украинского футболиста: не понимаю равноправия полов
22.07.2019 19:20
Обсуждение (0)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин восхитил палестинцев необычным поступком
•
Смертельный китайский вирус впервые сфотографировали
•
Лукашенко пожаловался на «кинувшую» Москву
•
Китайцы вылечили первого больного коронавирусом
Подробности
•
Новосибирский «СКИФ»: зачем строят дорогущий синхротрон
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
«Бизнес на детях»: что изменит маткапитал на первенца?
•
Китайская пневмония: чем опасен новый вирус?
Сибирь
•
Родители школьника-должника Сбербанка обжаловали решение суда
•
Новосибирский «СКИФ»: зачем строят дорогущий синхротрон
•
Строгий досмотр ввели на таможне Алтая из-за нового вируса
•
Убийцу женщин на Алтае нашли через четверть века
•
Крыша завода в Кузбассе обрушилась на рабочих
•
Бездомную семью из Забайкалья разыскивали полгода
Мультимедиа
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Госдума приняла в первом чтении поправки к Конституции
54
Коллекторам позволят взыскивать долги по ЖКХ
48
Российские радары засекли «невидимые» F-35
45
Капитализм разочаровал население планеты
41
Путин предупредил об опасности двоевластия в России
39
Топ комментариев

Uynachalnica

Скоро все эти помощники в Москву не влезут, если так правительства менять...

Ibicaaa

думали что чиновников станет меньше, но путин создал просто новые должности. теперь ртов ещё больше кормить...

zotamok

От перестановки мест слагаемых нечего не поменяется! Там ещё одно Путин назначил Козака заместителем...

great_america

Как обычно российскию бюджет тратят в свое удовольствие.

zotamok

Греф это номенклатурщик, не имеющий экономического образования, но возглавляющий Сбербанк, а до этого...