Смертельный китайский вирус впервые сфотографировали

Снимок нового коронавируса с помощью электронного микроскопа впервые сделали ученые, фотографию обнародовало национальное хранилище патогенных микроорганизмов Китая.

Штамм вируса смогли выделить сотрудники китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, фотография мгновенно разошлась по соцсетям. Это первый снимок коронавируса 2019-nCoV, уже погубившего 26 человек.

Фото: © The Chinese disease prevention authority





Генотип коронавируса 2019-nCoV очень схож с двумя известными опасными вирусами — один вызвал эпидемию атипичной пневмонии в 2003 году, а другой вызвал вспышку ближневосточного респираторного синдрома в 2012 году.

Всемирная организация здравоохранения порекомендовала всем странам быть готовыми принимать меры из-за коронавируса, появившегося в Китае. Китай ввел жесткий карантин сразу в девяти городах, которые сильнее всего пострадали от 2019-nCoV.