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Смертельный китайский вирус впервые сфотографировали

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © UK Department for International Development

Снимок нового коронавируса с помощью электронного микроскопа впервые сделали ученые, фотографию обнародовало национальное хранилище патогенных микроорганизмов Китая.

Штамм вируса смогли выделить сотрудники китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, фотография мгновенно разошлась по соцсетям. Это первый снимок коронавируса 2019-nCoV, уже погубившего 26 человек.

Фото: © The Chinese disease prevention authority

Генотип коронавируса 2019-nCoV очень схож с двумя известными опасными вирусами — один вызвал эпидемию атипичной пневмонии в 2003 году, а другой вызвал вспышку ближневосточного респираторного синдрома в 2012 году.

Всемирная организация здравоохранения порекомендовала всем странам быть готовыми принимать меры из-за коронавируса, появившегося в Китае. Китай ввел жесткий карантин сразу в девяти городах, которые сильнее всего пострадали от 2019-nCoV.

Тема: Распространение китайского вируса
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Uynachalnica

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Ibicaaa

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zotamok

От перестановки мест слагаемых нечего не поменяется! Там ещё одно Путин назначил Козака заместителем...

great_america

Как обычно российскию бюджет тратят в свое удовольствие.

zotamok

Греф это номенклатурщик, не имеющий экономического образования, но возглавляющий Сбербанк, а до этого...