Строгий досмотр ввели на таможне Алтая из-за нового вируса

Досмотр всех въезжающих в Россию усилили в Республике Алтай на пункте пропуска «Ташанта» из-за нового коронавируса, свирепствующего в Китае, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора региона.

Ташанта находится в Кош-Агачском районе республики на границе России и Монголии. В этом же районе расположена граница с Китаем и Казахстаном. Сейчас на пункте пропуска «ведется строгий контроль за въезжающими на территорию Республики Алтай».

«Проводится термометрия тела всех въезжающих граждан, осмотр на признаки инфекционных заболеваний… Случаев подозрений на коронавирусную инфекцию не выявлено», – сказано в сообщении санитарного ведомства.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань с миллионным населением. Специалисты установили возбудителя болезни. Сообщалось, что болезнь начала распространяться с крупного рынка морепродуктов в Ухане, где продавали и змей, которых после назвали источником вируса. Первыми заразившимися стали работники или посетители рынка.

По последним данным, число зараженных в Китае уже превысило уже 830, 26 пациентов скончались, из них 24 на территории провинции Хубэй, двое – за ее пределами. Случаи заражения уже зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде. Кроме того, появились данные о зараженных медработниках. Специалисты подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.

Туристам рекомендовали воздержаться от посещения Китая. Однако опубликованные Роспотребнадзором рекомендации содержат противоречия, которые не дают туроператором четкого понимания, обязаны ли они возвращаться деньги за проданные путевки в случае отказа от поездки.