НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Строгий досмотр ввели на таможне Алтая из-за нового вируса

Источник:
Sibnet.ru
113 0
Фото: © правительство РА

Досмотр всех въезжающих в Россию усилили в Республике Алтай на пункте пропуска «Ташанта» из-за нового коронавируса, свирепствующего в Китае, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора региона.

Ташанта находится в Кош-Агачском районе республики на границе России и Монголии. В этом же районе расположена граница с Китаем и Казахстаном. Сейчас на пункте пропуска «ведется строгий контроль за въезжающими на территорию Республики Алтай».

«Проводится термометрия тела всех въезжающих граждан, осмотр на признаки инфекционных заболеваний… Случаев подозрений на коронавирусную инфекцию не выявлено», – сказано в сообщении санитарного ведомства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКитайская пневмония: чем опасен новый вирус?

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань с миллионным населением. Специалисты установили возбудителя болезни. Сообщалось, что болезнь начала распространяться с крупного рынка морепродуктов в Ухане, где продавали и змей, которых после назвали источником вируса. Первыми заразившимися стали работники или посетители рынка.

По последним данным, число зараженных в Китае уже превысило уже 830, 26 пациентов скончались, из них 24 на территории провинции Хубэй, двое – за ее пределами. Случаи заражения уже зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде. Кроме того, появились данные о зараженных медработниках. Специалисты подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.

Туристам рекомендовали воздержаться от посещения Китая. Однако опубликованные Роспотребнадзором рекомендации содержат противоречия, которые не дают туроператором четкого понимания, обязаны ли они возвращаться деньги за проданные путевки в случае отказа от поездки.

Еще по теме
Китайцы вылечили первого больного коронавирусом
Малышева предложила подросткам вместо снюса попробовать фекалии
Рак у новорожденных впервые диагностирован в Красноярском крае
Оценен риск передачи нового вируса через посылки AliExpress
смотреть все
Жизнь #Здоровье
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин восхитил палестинцев необычным поступком
•
Лукашенко пожаловался на «кинувшую» Москву
•
Китайцы вылечили первого больного коронавирусом
•
Россиянам заменят армию службой на «Почте России»
Подробности
•
«Бизнес на детях»: что изменит маткапитал на первенца?
•
World of Tanks дарит супертанк абонентам Ростелекома
•
Китайская пневмония: чем опасен новый вирус?
•
Диспансеризация по возрасту: как пройти в 2020 году
Как это работает
•
Все лгут: почему полиграф захватывает рынок
•
Тайный синоптик-самоучка делает самые точные прогнозы
•
Рыбаку, туристу, спортсмену: как выбрать стельки с подогревом
•
Тариф «Игровой»: в чем преимущества?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Строгий досмотр ввели на таможне Алтая из-за нового вируса
Сибирь 24.01.2020 23:07
Убийцу женщин на Алтае нашли через четверть века
Сибирь 24.01.2020 22:38
Крыша завода в Кузбассе обрушилась на рабочих
Сибирь 24.01.2020 19:19
Бездомную семью из Забайкалья разыскивали полгода
Сибирь 24.01.2020 17:45
Самое популярное
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
53224
Определен источник нового коронавируса из Китая
8718
Microsoft подарила пользователям Windows 7 «прощальный баг»
8080
Врачи опровергли возможность отцовства 10-летнего красноярца
5862
Обсуждение (0)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин восхитил палестинцев необычным поступком
•
Лукашенко пожаловался на «кинувшую» Москву
•
Китайцы вылечили первого больного коронавирусом
•
Россиянам заменят армию службой на «Почте России»
Подробности
•
«Бизнес на детях»: что изменит маткапитал на первенца?
•
World of Tanks дарит супертанк абонентам Ростелекома
•
Китайская пневмония: чем опасен новый вирус?
•
Диспансеризация по возрасту: как пройти в 2020 году
Сибирь
•
Строгий досмотр ввели на таможне Алтая из-за нового вируса
•
Убийцу женщин на Алтае нашли через четверть века
•
Крыша завода в Кузбассе обрушилась на рабочих
•
Бездомную семью из Забайкалья разыскивали полгода
•
Стоимость аренды квартир в Сибири достигла 200 тысяч рублей
•
Двое омичей с битами напали на односельчан
Мультимедиа
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Госдума приняла в первом чтении поправки к Конституции
54
Путин назвал выступающих против поддержки рождаемости «уродами»
50
Коллекторам позволят взыскивать долги по ЖКХ
48
Российские радары засекли «невидимые» F-35
45
Путин предупредил об опасности двоевластия в России
39
Топ комментариев

Uynachalnica

Скоро все эти помощники в Москву не влезут, если так правительства менять...

Ibicaaa

думали что чиновников станет меньше, но путин создал просто новые должности. теперь ртов ещё больше кормить...

gena415

ага иди на пенсию дадут тебе 15 тыс и на Канары

zotamok

От перестановки мест слагаемых нечего не поменяется! Там ещё одно Путин назначил Козака заместителем...

zotamok

Греф это номенклатурщик, не имеющий экономического образования, но возглавляющий Сбербанк, а до этого...