Россиянам заменят армию службой на «Почте России»

Минтруд России предложил новый список профессий для прохождения альтернативной гражданской службы. Проект приказа размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

В перечне содержатся 122 профессии. В список впервые добавлены зверовод, курьер, матрос, оператор котельной, установщик декораций, врач-статистик, медицинский регистратор, специалист по социальной работе.



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В качестве места прохождения службы предлагается список из 622 госучреждений. В частности, в них вошли управления «Почты России», Новосибирский театр оперы и балета, Екатеринбургский театр оперы и балета, Большой театр, поликлиники, больницы и образовательные учреждения.

«Перечни сформированы на основе предложений федеральных и региональных органов исполнительной власти, предоставивших сведения по свободным рабочим местам и вакантным должностям»,— говорится в сообщении ведомства.