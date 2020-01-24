Путин восхитил палестинцев необычным поступком

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Вифлеем поднял упавшую на пол фуражку палестинского гвардейца, чем восхитил палестинцев.

На опубликованных личным фотографом президента Палестины Махаммадом Атиком кадрах видно, как российский лидер, проходивший мимо стоящих в ряд военных, заметил лежащий на полу головной убор.

Путин остановился, поднял фуражку и водрузил ее на голову офицера, который стоял в почетном карауле. Уходя, глава государства показал палестинскому военному большой палец. «Уважение президента Путина к палестинской гвардии», — подписал фотограф свой снимок.

Путин в ходе визита обсудил с главой палестинского государства Махмудом Аббасом вопросы двустороннего сотрудничества и ситуацию на Ближнем Востоке.