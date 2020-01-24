Китайцы вылечили первого больного коронавирусом

Медики в Шанхае исцелили первого человека, больного коронавирусом 2019-nCoV. Отмечается, что 56-летнюю пациентку лечили в городской больнице.

Самочувствие пациентки улучшалось постепенно, температура пришла в норму за шесть дней. Новые тесты на 2019-nCoV показали отрицательный результат. Врачи уже отправили китаянку домой, передает агентство Sina.

Женщина долгое время жила в Ухане — городе, который считают родиной китайского смертельного вируса. Вечером 10 января у нее начался жар, она обратилась в городскую больницу. Через два дня китаянку перевели в Шанхай, где проводилось лечение.

Согласно последним данным, число зараженных вирусом 2019-nCoV в Китае достигло 876 человек. При этом 26 человек погибли. Несколько случаев заболевания выявлено в Японии, Южной Корее, Таиланде, США. Первоисточником нового вируса ученые назвали змей.