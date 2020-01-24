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Китайцы вылечили первого больного коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства НСО

Медики в Шанхае исцелили первого человека, больного коронавирусом 2019-nCoV. Отмечается, что 56-летнюю пациентку лечили в городской больнице.

Самочувствие пациентки улучшалось постепенно, температура пришла в норму за шесть дней. Новые тесты на 2019-nCoV показали отрицательный результат. Врачи уже отправили китаянку домой, передает агентство Sina.

Женщина долгое время жила в Ухане — городе, который считают родиной китайского смертельного вируса. Вечером 10 января у нее начался жар, она обратилась в городскую больницу. Через два дня китаянку перевели в Шанхай, где проводилось лечение.

Согласно последним данным, число зараженных вирусом 2019-nCoV в Китае достигло 876 человек. При этом 26 человек погибли. Несколько случаев заболевания выявлено в Японии, Южной Корее, Таиланде, США. Первоисточником нового вируса ученые назвали змей.

Тема: Распространение китайского вируса
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Uynachalnica

Скоро все эти помощники в Москву не влезут, если так правительства менять...

Ibicaaa

думали что чиновников станет меньше, но путин создал просто новые должности. теперь ртов ещё больше кормить...

gena415

ага иди на пенсию дадут тебе 15 тыс и на Канары

zotamok

От перестановки мест слагаемых нечего не поменяется! Там ещё одно Путин назначил Козака заместителем...

zotamok

Греф это номенклатурщик, не имеющий экономического образования, но возглавляющий Сбербанк, а до этого...