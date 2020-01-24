НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Разгневанный мужчина застрелил шестерых человек в Германии

Источник:
Sibnet.ru
130 0
Фото: © U.S. Marshals Service

Шесть человек погибло в результате стрельбы в немецком городе Рот-ам-Зе, который располагается неподалеку от Штутгарта. Полиция города сообщила в Twitter, что подозреваемый задержан.

Предварительно установлено, что причиной инцидента стал личный конфликт — мужчина в ярости расстрелял членов своей семьи из личного оружия. По информации правоохранителей, нет никаких предпосылок того, что преступников могло быть несколько, передает Focus Online.

Нападение произошло в ресторане. По предварительным данным, стрелок — человек 1983 года рождения. Сейчас полицейские выясняют мотивы преступления, начало официальное расследование.

На данном этапе правоохранители практически исключили версию о теракте, однако городские улицы в настоящее время патрулируют усиленные отряды полиции, а также военные — такое решение принято, чтобы избежать паники среди населения.

Еще по теме
Таксист в Забайкалье устроил просмотр порно с ребенком сожительницы
Отца троих дочек в Омской области задержали за секс-насилие
Бабушку на Алтае будут судить за смерть ребенка от таблеток
Воспитанники интерната в Бурятии насиловали и унижали детей
смотреть все
ЧП #Криминал
КАРТИНА ДНЯ
•
Лукашенко пожаловался на «кинувшую» Москву
•
Путин решил судьбу экс-министров Мединского и Орешкина
•
Китайцы вылечили первого больного коронавирусом
•
Население России сократилось второй год подряд
Подробности
•
«Бизнес на детях»: что изменит маткапитал на первенца?
•
World of Tanks дарит супертанк абонентам Ростелекома
•
Китайская пневмония: чем опасен новый вирус?
•
Диспансеризация по возрасту: как пройти в 2020 году
Как это работает
•
Все лгут: почему полиграф захватывает рынок
•
Тайный синоптик-самоучка делает самые точные прогнозы
•
Рыбаку, туристу, спортсмену: как выбрать стельки с подогревом
•
Тариф «Игровой»: в чем преимущества?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Крыша завода в Кузбассе обрушилась на рабочих
Сибирь 24.01.2020 19:19
Бездомную семью из Забайкалья разыскивали полгода
Сибирь 24.01.2020 17:45
Стоимость аренды квартир в Сибири достигла 200 тысяч рублей
Сибирь 24.01.2020 17:15
Двое омичей с битами напали на односельчан
Сибирь 24.01.2020 16:54
Самое популярное
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
52080
Определен источник нового коронавируса из Китая
8673
Microsoft подарила пользователям Windows 7 «прощальный баг»
8027
Врачи опровергли возможность отцовства 10-летнего красноярца
5827
Обсуждение (0)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Лукашенко пожаловался на «кинувшую» Москву
•
Путин решил судьбу экс-министров Мединского и Орешкина
•
Китайцы вылечили первого больного коронавирусом
•
Население России сократилось второй год подряд
Подробности
•
«Бизнес на детях»: что изменит маткапитал на первенца?
•
World of Tanks дарит супертанк абонентам Ростелекома
•
Китайская пневмония: чем опасен новый вирус?
•
Диспансеризация по возрасту: как пройти в 2020 году
Сибирь
•
Крыша завода в Кузбассе обрушилась на рабочих
•
Бездомную семью из Забайкалья разыскивали полгода
•
Стоимость аренды квартир в Сибири достигла 200 тысяч рублей
•
Двое омичей с битами напали на односельчан
•
Бездомный отец с четырьмя детьми жил в заброшенном здании Читы
•
Новосибирцев предупредили об опасности поездок в соседние регионы
Мультимедиа
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Госдума приняла в первом чтении поправки к Конституции
54
Путин назвал выступающих против поддержки рождаемости «уродами»
50
Коллекторам позволят взыскивать долги по ЖКХ
48
Российские радары засекли «невидимые» F-35
44
Путин предупредил об опасности двоевластия в России
39
Топ комментариев

Ibicaaa

думали что чиновников станет меньше, но путин создал просто новые должности. теперь ртов ещё больше кормить...

Uynachalnica

Скоро все эти помощники в Москву не влезут, если так правительства менять...

gena415

ага иди на пенсию дадут тебе 15 тыс и на Канары

zotamok

От перестановки мест слагаемых нечего не поменяется! Там ещё одно Путин назначил Козака заместителем...

zotamok

Греф это номенклатурщик, не имеющий экономического образования, но возглавляющий Сбербанк, а до этого...