Разгневанный мужчина застрелил шестерых человек в Германии

Шесть человек погибло в результате стрельбы в немецком городе Рот-ам-Зе, который располагается неподалеку от Штутгарта. Полиция города сообщила в Twitter, что подозреваемый задержан.

Предварительно установлено, что причиной инцидента стал личный конфликт — мужчина в ярости расстрелял членов своей семьи из личного оружия. По информации правоохранителей, нет никаких предпосылок того, что преступников могло быть несколько, передает Focus Online.

Нападение произошло в ресторане. По предварительным данным, стрелок — человек 1983 года рождения. Сейчас полицейские выясняют мотивы преступления, начало официальное расследование.

На данном этапе правоохранители практически исключили версию о теракте, однако городские улицы в настоящее время патрулируют усиленные отряды полиции, а также военные — такое решение принято, чтобы избежать паники среди населения.