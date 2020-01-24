Лукашенко пожаловался на «кинувшую» Москву

Россия «кинула» Минск в вопросе перехода на внутренние цены на газ, который продается в республике, заявил президент Александр Лукашенко.
«Что касается газа, нас кинули — не вывели нас на равные
цены», — цитирует Лукашенко пресс-служба
президента Белоруссии. Он уточнил, что страна настаивает на одинаковой цене с
Россией, чтобы предприятия могли конкурировать в равных условиях.
Лукашенко также отметил, что ранее между Москвой и Минском была достигнута договоренность, что после продажи белорусского трубопровода «Газпрому» стоимость газа между двумя государствами будет выровнена.
«Прошло время — забыли. Недавно я разговаривал с президентом России. Я ему прямо сказал: а я это помню. Поэтому вы устанавливайте свою цену на газ, но мы будем тоже действовать исходя из собственных интересов, чего бы нам это ни стоило», — добавил белорусский президент.
Контракты на поставку и транспортировку российского газа в Белоруссию действуют до 2021 года. Стоимость газа определена только на январь и февраль 2020 года, она составляет 127 долларов за тысячу кубометров. Минск настаивает, чтобы Россия продавала газ по внутренней цене.